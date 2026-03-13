До чого готується Путін: що дуже непокоїть Росію у подіях в Ірані

Рубрики
Кравцев Сергей
Сполучені Штати та Ізраїль продовжують завдавати ракетних ударів по Ірану, вони хочуть стабільності в регіоні. Тегеран намагається "огризатися", запевняючи, що рознесе всі американські військові бази у сусідніх країнах. Тим часом один із ключових союзників Ірану російський диктатор Путін вдає, що лише спостерігає. Про що свідчить поведінка Путіна? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов вважає, що Путін просто боїться бути наступним.
За його словами, також є ще одна емоція – це заздрість. Відчуття того, що Росія не може зробити так само з Україною. Тому цей емоційний присмак, швидше за все, гіркий.
Керівник програм зовнішньої політики та міжнародних відносин Олексій Мельник зазначив, що сьогодні геополітична ситуація вказує на те, що Москва шукає нові шляхи для дестабілізації світу, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою. Тому Кремль зараз уважно аналізує методи ведення гібридної війни своїх союзників.
На думку експерта, Росія зараз дуже уважно спостерігає за подіями довкола Ірану.
Прогнозуючи наступні кроки агресора, спікер припускає, що Росія може спробувати створити нову кризу через неможливість здобути бажану перемогу безпосередньо в Україні. На його думку, це може бути або напад на одну з країн Балтії, або інші дії, які мають на меті розпорошити військові ресурси колективного Заходу.
Крім прямої агресії, представник Центру Разумкова бачить загрозу постійному нагнітанні страху.
