До чого готується Путін: що дуже непокоїть Росію у подіях в Ірані

Сполучені Штати та Ізраїль продовжують завдавати ракетних ударів по Ірану, вони хочуть стабільності в регіоні. Тегеран намагається "огризатися", запевняючи, що рознесе всі американські військові бази у сусідніх країнах. Тим часом один із ключових союзників Ірану російський диктатор Путін вдає, що лише спостерігає. Про що свідчить поведінка Путіна? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Росіянам неприємно бачити те, що відбувається з Іраном

Член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов вважає, що Путін просто боїться бути наступним.

"Емоційно, думаю, росіянам неприємно бачити, що просто можна взяти та зруйнувати оборону країни, яка здебільшого заснована на російському озброєнні. Тому це побоювання є", – зазначив В'ячеслав Лихачов.

За його словами, також є ще одна емоція – це заздрість. Відчуття того, що Росія не може зробити так само з Україною. Тому цей емоційний присмак, швидше за все, гіркий.

"Але, якщо говорити раціонально, то руйнація світового порядку, втягування США у війну – вигідно для Росії. Вона хоче, щоб Сполучені Штати програли на Близькому Сході, ув'язнили у затяжному конфлікті. Їм вигідно це з погляду ринку енергоносіїв та ресурсів, які США витрачатимуть у регіоні. Безумовно, Росія намагається "продати" Америці свій нейтралітет у цій ситуації, щоб потім отримати певну поступку у питаннях України. Володимир Путін не зацікавлений у тому, щоб іранський режим упав і зараз відчуває певне задоволення від того, що відбувається", – вважає експерт.

Росія може спробувати створити нову кризу

Керівник програм зовнішньої політики та міжнародних відносин Олексій Мельник зазначив, що сьогодні геополітична ситуація вказує на те, що Москва шукає нові шляхи для дестабілізації світу, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою. Тому Кремль зараз уважно аналізує методи ведення гібридної війни своїх союзників.

На думку експерта, Росія зараз дуже уважно спостерігає за подіями довкола Ірану.

"Маємо визнати, що іранський режим обрав стратегію, яка є досить ефективною, — асиметричні дії у відповідь на атаки Ізраїлю та США. Іран не може дотягнутися до території Сполучених Штатів або завдати істотного удару по військовим цілям США, тому створює глобальну енергетичну кризу. Повторюся, це досить ефективно", — наголосив Мельник.

Прогнозуючи наступні кроки агресора, спікер припускає, що Росія може спробувати створити нову кризу через неможливість здобути бажану перемогу безпосередньо в Україні. На його думку, це може бути або напад на одну з країн Балтії, або інші дії, які мають на меті розпорошити військові ресурси колективного Заходу.

Крім прямої агресії, представник Центру Разумкова бачить загрозу постійному нагнітанні страху.

