К чему готовится Путин: что очень беспокоит Россию в событиях в Иране

Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить ракетные удары по Ирану, они хотят стабильности в регионе. Тегеран пытается "огрызаться", уверяя, что разнесет все американские военные базы в соседних странах. Тем временем один из ключевых союзников Ирана российский диктатор Путин делает вид, что лишь наблюдает. О чем говорит поведение Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Россиянам неприятно видеть то, что происходит с Ираном

Член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев считает, что Путин просто боится быть следующим.

"Эмоционально, думаю, россиянам неприятно видеть, что просто можно взять и разрушить оборону страны, которая в большинстве основана на российском вооружении. Поэтому это опасения есть", – отметил Вячеслав Лихачев.

По его словам, также есть еще одна эмоция – это зависть. Ощущение того, что Россия не может сделать так же с Украиной. Поэтому этот эмоциональный привкус, скорее всего, горький.

"Но, если говорить рационально, то разрушение мирового порядка, втягивание США в войну, – выгодно для России. Она хочет, чтобы Соединенные Штаты проиграли на Ближнем Востоке, завязли в затяжном конфликте. Им выгодно это с точки зрения рынка энергоносителей и ресурсов, которые США будут тратить в регионе. Безусловно, Россия, пытается "продать" Америке свой нейтралитет в этой ситуации, чтобы потом получить определенную уступку в вопросах Украины. Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы иранский режим упал и сейчас испытывает определенное удовлетворение от того, что происходит", – считает эксперт.

Россия может попытаться создать новый кризис

Руководитель программ внешней политики и международных отношений Алексей Мельник отметил, сегодня геополитическая ситуация указывает на то, что Москва ищет новые пути для дестабилизации мира, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя. Поэтому Кремль сейчас внимательно анализирует методы ведения гибридной войны своих союзников.

По мнению эксперта, Россия сейчас очень пристально наблюдает за событиями вокруг Ирана.

"Должны признать, что иранский режим выбрал стратегию, которая является довольно эффективной, — асимметричные действия в ответ на атаки Израиля и США. Иран не может дотянуться до территории Соединенных Штатов или нанести существенный удар по военным целям США, поэтому создает глобальный энергетический кризис. Повторюсь, это довольно эффективно", — подчеркнул Мельник.

Прогнозируя следующие шаги агрессора, спикер предполагает, что Россия может попытаться создать новый кризис из-за невозможности одержать желаемую победу непосредственно в Украине. По его мнению, это может быть либо нападение на одну из стран Балтии, либо другие действия, цель которых — распылить военные ресурсы коллективного Запада.

Кроме прямой агрессии, представитель Центра Разумкова видит угрозу в постоянном нагнетании страха.

