Дитина врятувала дитину: унікальна трансплантація у Львові подарувала шанс на життя підлітку з Вінниччини

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У Львові лікарі виконали унікальну для України операцію, пересадивши серце 12-річному Назарові Мазуру з Вінниччини. Органом для порятунку підлітка став посмертний дар від 10-річної дівчинки, яка трагічно загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Ілюстративне фото
За такого критичного ураження єдиним виходом для порятунку підлітка залишалася термінова трансплантація. Надскладне втручання спільно провели кардіохірурги двох лікарень Першого медобʼєднання Львова — святого Миколая та святого Пантелеймона, причому операцію вперше провели саме в операційній дитячої лікарні.
Наразі хлопчик почувається значно краще та вже самостійно й упевнено ходить лікарняними коридорами без ознак колишньої задишки. Назарко активно ділиться планами на майбутнє та мріє колись очолити державу.
Завдяки професіоналізму лікарів та сміливому рішенню родини донорки, підліток отримав реальну можливість втілити свої найамбітніші мрії у життя.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за
процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра
повідомлено про підозру двом лікарям — травматологам-хірургам однієї з дитячих
лікарень. Медиків
звинувачують у тому, що під час операції вони "прооперували здорову руку
8-річному хлопчику" (ч. 2 ст. 140 КК України).