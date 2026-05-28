Головна Новини Суспільство події Дитина врятувала дитину: унікальна трансплантація у Львові подарувала шанс на життя підлітку з Вінниччини
Дитина врятувала дитину: унікальна трансплантація у Львові подарувала шанс на життя підлітку з Вінниччини

Посмертний дар життя: у Львові кардіохірурги вперше в дитячій лікарні пересадили серце 12-річному хлопчику від загиблої дівчинки

28 травня 2026, 18:28
Недилько Ксения

У Львові лікарі виконали унікальну для України операцію, пересадивши серце 12-річному Назарові Мазуру з Вінниччини. Органом для порятунку підлітка став посмертний дар від 10-річної дівчинки, яка трагічно загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Ілюстративне фото

"У 2023 році дитині діагностували лейкоз — рак крові, — розповідають медики історію важкої боротьби пацієнта, — а за кілька місяців хлопчик захворів на новий діагноз — дилятаційну кардіоміопатію серця".

За такого критичного ураження єдиним виходом для порятунку підлітка залишалася термінова трансплантація. Надскладне втручання спільно провели кардіохірурги двох лікарень Першого медобʼєднання Львова — святого Миколая та святого Пантелеймона, причому операцію вперше провели саме в операційній дитячої лікарні.

"Нове серце Назара почало битися, — зазначили хірурги, згадуючи найемоційніший момент операції, — вже безпосередньо на операційному столі".

Наразі хлопчик почувається значно краще та вже самостійно й упевнено ходить лікарняними коридорами без ознак колишньої задишки. Назарко активно ділиться планами на майбутнє та мріє колись очолити державу.

"Хлопчик мріє стати президентом України, — посміхаються у медичному закладі, спостерігаючи за одужанням свого пацієнта, — та допомагати іншим дітям".

Завдяки професіоналізму лікарів та сміливому рішенню родини донорки, підліток отримав реальну можливість втілити свої найамбітніші мрії у життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру двом лікарям — травматологам-хірургам однієї з дитячих лікарень. Медиків звинувачують у тому, що під час операції вони "прооперували здорову руку 8-річному хлопчику" (ч. 2 ст. 140 КК України).



