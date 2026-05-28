Ребенок спас ребенка: уникальная трансплантация во Львове подарила шанс на жизнь подростку из Винницкой области

Во Львове врачи выполнили уникальную для Украины операцию, пересадив сердце 12-летнему Назару Мазуру из Винницкой области. Органом для спасения подростка стал посмертный дар от 10-летней девочки, трагически погибшей в результате дорожно-транспортного происшествия.

"В 2023 году ребенку диагностировали лейкоз — рак крови, — рассказывают медики историю тяжелой борьбы пациента, — а через несколько месяцев мальчик заболел новым диагнозом — дилятационной кардиомиопатией сердца".

При таком критическом поражении единственным выходом для спасения подростка оставалась срочная трансплантация. Сверхсложное вмешательство провели кардиохирурги двух больниц Первого медобъединения Львова — святого Николая и святого Пантелеймона, причем операцию впервые провели именно в операционной детской больнице.





"Новое сердце Назара начало биться, – отметили хирурги, вспоминая самый эмоциональный момент операции, – уже непосредственно на операционном столе".

Сейчас мальчик чувствует себя лучше и уже самостоятельно и уверенно ходит по больничным коридорам без признаков прежней одышки. Назарко активно делится планами на будущее и мечтает когда-нибудь возглавить государство.

"Мальчик мечтает стать президентом Украины, — улыбаются в медицинском учреждении, наблюдая за выздоровлением своего пациента, — и помогать другим детям".

Благодаря профессионализму врачей и смелому решению семьи донорки подросток получил реальную возможность воплотить свои самые амбициозные мечты в жизнь.

