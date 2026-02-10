Діти поза шлюбом стають нормою: які країни світу очолили рейтинг

Частка дітей, народжених поза офіційним шлюбом, у багатьох країнах світу стрімко зростає та вже стала соціальною нормою. Про це свідчать дані міжнародної інфографіки щодо народжуваності поза шлюбом у різних державах.

Мама та дитина. Фото: з відкритих джерел

Абсолютним лідером рейтингу є Колумбія, де 87% дітей народжуються у незареєстрованих шлюбах. Далі йдуть Чилі (78,1%), Коста-Рика (74%) та Мексика (73,7%). Високі показники також зафіксовані в Ісландії (69,4%) і Норвегії (61,2%), що свідчить про глибоку трансформацію традиційних сімейних моделей навіть у країнах із високим рівнем життя.

У країнах Західної та Північної Європи показники коливаються в межах 50-60%. Зокрема, у Франції 58,5% дітей народжуються поза шлюбом, у Швеції – 57,5%, у Данії – 54,7%, в Іспанії – рівно 50%. У Великій Британії цей показник становить 47,6%, у Нідерландах – 42,1%.

США та Австрія мають однаковий показник – 40%, Австралія – 39,9%, Канада – 29%. У країнах Східної Європи та Балтії частка нижча: у Польщі – 28,7%, Литві – 27,3%, Угорщині – 24,4%.

Найнижчі показники зафіксовані в Азії та на Близькому Сході. У Греції — 9,7%, в Ізраїлі – 8,6%, у Південній Кореї – 4,7%, у Туреччині – 3,1%, а в Японії лише 2,4% дітей народжуються поза шлюбом.

Експерти пов’язують такі відмінності з культурними традиціями, релігійними чинниками та зміною суспільного ставлення до інституту шлюбу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у 2024 році в Україні було зареєстровано 495 090 смертей, що майже у 2,8 рази більше за кількість народжень – 176 679, згідно зі звітом Міністерства юстиції про реєстрацію актів цивільного стану, повідомляє "Інтерфакс-Україна" 31 січня.

Народжуваність, смертність і міграція визначають загальну демографічну ситуацію. Згідно з прогнозами Інституту демографії, до 2050 року чисельність населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб.



