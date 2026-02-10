Дети вне брака становятся нормой: какие страны мира возглавили рейтинг

Доля детей, рожденных вне официального брака, во многих странах мира стремительно растет и уже стала социальной нормой. Об этом свидетельствуют данные международной инфографики о рождаемости вне брака в разных государствах.

Абсолютным лидером рейтинга является Колумбия, где 87% детей рождаются в незарегистрированных браках. Далее следуют Чили (78,1%), Коста-Рика (74%) и Мексика (73,7%). Высокие показатели также отмечены в Исландии (69,4%) и Норвегии (61,2%), что свидетельствует о глубокой трансформации традиционных семейных моделей даже в странах с высоким уровнем жизни.

В странах Западной и Северной Европы характеристики колеблются в пределах 50-60%. В частности, во Франции 58,5% детей рождаются вне брака, в Швеции – 57,5%, в Дании – 54,7%, в Испании – ровно 50%. В Великобритании этот показатель составляет 47,6%, в Нидерландах – 42,1%.

США и Австрия имеют одинаковый показатель – 40%, Австралия – 39,9%, Канада – 29%. В странах Восточной Европы и Балтии доля ниже: в Польше – 28,7%, Литве – 27,3%, Венгрии – 24,4%.

Самые низкие показатели зафиксированы в Азии и Ближнем Востоке. В Греции – 9,7%, в Израиле – 8,6%, в Южной Корее – 4,7%, в Турции – 3,1%, а в Японии только 2,4% детей рождаются вне брака.

Эксперты связывают такие отличия с культурными традициями, религиозными факторами и изменением общественного отношения к институту брака.

в 2024 году в Украине было зарегистрировано 495 090 смертей, что почти в 2,8 раза больше количества рождений – 176 679, согласно отчету Министерства юстиции о регистрации актов гражданского состояния, сообщает "Интерфакс-Украина" 31 января.

Рождаемость, смертность и миграция определяют всеобщую демографическую ситуацию. Согласно прогнозам Института демографии, к 2050 году численность населения Украины может сократиться до 25 миллионов человек.



