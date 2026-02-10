logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Дети вне брака становятся нормой: какие страны мира возглавили рейтинг
commentss НОВОСТИ Все новости

Дети вне брака становятся нормой: какие страны мира возглавили рейтинг

В Колумбии почти 9 из 10 детей рождаются вне брака, в то время как в Японии - всего 2,4%

10 февраля 2026, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Доля детей, рожденных вне официального брака, во многих странах мира стремительно растет и уже стала социальной нормой. Об этом свидетельствуют данные международной инфографики о рождаемости вне брака в разных государствах.

Дети вне брака становятся нормой: какие страны мира возглавили рейтинг

Мама и ребенок. Фото: из открытых источников

Абсолютным лидером рейтинга является Колумбия, где 87% детей рождаются в незарегистрированных браках. Далее следуют Чили (78,1%), Коста-Рика (74%) и Мексика (73,7%). Высокие показатели также отмечены в Исландии (69,4%) и Норвегии (61,2%), что свидетельствует о глубокой трансформации традиционных семейных моделей даже в странах с высоким уровнем жизни.

В странах Западной и Северной Европы характеристики колеблются в пределах 50-60%. В частности, во Франции 58,5% детей рождаются вне брака, в Швеции – 57,5%, в Дании – 54,7%, в Испании – ровно 50%. В Великобритании этот показатель составляет 47,6%, в Нидерландах – 42,1%.

США и Австрия имеют одинаковый показатель – 40%, Австралия – 39,9%, Канада – 29%. В странах Восточной Европы и Балтии доля ниже: в Польше – 28,7%, Литве – 27,3%, Венгрии – 24,4%.

Самые низкие показатели зафиксированы в Азии и Ближнем Востоке. В Греции – 9,7%, в Израиле – 8,6%, в Южной Корее – 4,7%, в Турции – 3,1%, а в Японии только 2,4% детей рождаются вне брака.

Эксперты связывают такие отличия с культурными традициями, религиозными факторами и изменением общественного отношения к институту брака.

Читайте на портале "Комментарии" — в 2024 году в Украине было зарегистрировано 495 090 смертей, что почти в 2,8 раза больше количества рождений – 176 679, согласно отчету Министерства юстиции о регистрации актов гражданского состояния, сообщает "Интерфакс-Украина" 31 января.

Рождаемость, смертность и миграция определяют всеобщую демографическую ситуацию. Согласно прогнозам Института демографии, к 2050 году численность населения Украины может сократиться до 25 миллионов человек.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости