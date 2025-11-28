logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Діалогу не виходить: Росія влаштувала масштабну кібератаку проти США
commentss НОВИНИ Всі новини

Діалогу не виходить: Росія влаштувала масштабну кібератаку проти США

Зловмисники використовували інструменти, характерні для кримінальних груп

28 листопада 2025, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У США зафіксовано нову кібератаку, яка вказує на спроби отримати прихований доступ до систем міської інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Центру протидії дезінформації.

Діалогу не виходить: Росія влаштувала масштабну кібератаку проти США

Хакери із Росії. Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, що зловмисники використовували інструменти, характерні для кримінальних груп, що ускладнює встановлення ініціатора атаки.

Хакери проникли у мережі американської інженерної компанії, яка співпрацює з підрядниками у сферах водопостачання, транспортних систем та аварійного реагування.

В ході атаки були отримані відомості про внутрішні процеси та рівні доступу, пов'язані з управлінням критично важливими об'єктами.

Злом був здійснений через ланцюжок SocGholish-RomCom — канал проникнення, який зазвичай застосовують кіберзлочинні групи.

Такий підхід стирає межу між кримінальними операціями та діяльністю структур, пов'язаних із Росією. Використання цих інструментів дозволяє маскувати джерело атаки та затримувати реакцію американських спецслужб.

Вибір саме інженерної компанії вказує на інтерес до механізмів роботи інфраструктури та можливих уразливостей, придатних для диверсій. Експерти зазначають, що навіть частково успішна атака здатна надати відомості про те, як реагують команди кіберзахисту в США і наскільки швидко вони можуть блокувати загрози.

Зазначається, що кожен такий інцидент формує простір, де російські структури можуть тестувати майбутні сценарії втручання.

Кіберпростір стає майданчиком для відпрацювання операцій, спрямованих на вивчення слабких місць управління міською інфраструктурою великих американських міст.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кінець дружбі: Азербайджан звинуватив РФ у масованій кібератаці.




Джерело: https://cpd.gov.ua/international-direction/yevropa/kiberataky-proty-ssha-speczsluzhby-rf-maskuyutsya-pid-kryminalni-grupy/
