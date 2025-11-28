В США зафиксирована новая кибератака, которая указывает на попытки получить скрытый доступ к системам городской инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации.

Хакеры из России. Фото: из открытых источников

Сообщается, что злоумышленники использовали инструменты, характерные для криминальных групп, что усложняет установление настоящего инициатора атаки.

Хакеры проникли в сети американской инженерной компании, которая сотрудничает с подрядчиками в сферах водоснабжения, транспортных систем и аварийного реагирования.

В ходе атаки были получены сведенья о внутренних процессах и уровнях доступа, связанных с управлением критически важными объектами.

Взлом был осуществлен через цепочку SocGholish-RomCom – канал проникновения, который обычно применяют киберпреступные группы.

Такой подход стирает грань между криминальными операциями и деятельностью структур, связанных с Россией. Использование этих инструментов позволяет маскировать источник атаки и задерживать реакцию американских спецслужб.

Выбор именно инженерной компании указывает на интерес к механизмам работы инфраструктуры и возможным уязвимостям, пригодным для диверсий. Эксперты отмечают, что даже частично успешная атака способна предоставить сведения о том, как реагируют команды киберзащиты в США и насколько быстро они способны блокировать угрозы.

Отмечается, что каждый подобный инцидент формирует пространство, где российские структуры могут тестировать будущие сценарии вмешательства.

Киберпространство становится площадкой для отработки операций, направленных на изучение слабых мест в управлении городской инфраструктурой крупных американских городов.

