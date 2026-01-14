logo_ukra

Десятки тисяч убитих жінок за рік: ООН оприлюднила тривожні дані про домашнє насильство у світі
commentss НОВИНИ Всі новини

Десятки тисяч убитих жінок за рік: ООН оприлюднила тривожні дані про домашнє насильство у світі

Найвищі показники смертності - в Африці, найнижчі - в Європі

14 січня 2026, 16:23
Автор:
Кравцев Сергей

У 2024 році у світі близько 50 тисяч жінок і дівчат загинули від рук своїх інтимних партнерів або членів родини. Такі дані оприлюднені до Міжнародного дня ООН з ліквідації насильства щодо жінок, свідчать матеріали UNODC та UN Women, узагальнені в інфографіці Statista.

Десятки тисяч убитих жінок за рік: ООН оприлюднила тривожні дані про домашнє насильство у світі

Домашнє насильство . Фото: з відкритих джерел

Згідно з оцінками, домашнє та партнерське насильство залишається однією з найпоширеніших причин загибелі жінок у світі. Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Африці – близько 22,6 тисячі випадків. При цьому рівень смертності там є найвищим у світі – 3 жінки на 100 тисяч населення.

В Азії у 2024 році було вбито приблизно 17,4 тисячі жінок і дівчат, показник смертності становив 0,7 на 100 тисяч. В Америці жертвами насильства з боку партнерів або родичів стали близько 7,7 тисячі жінок, а рівень смертності сягнув 1,5 на 100 тисяч.

У Європі, за оцінками ООН, загинули близько 2,1 тисячі жінок. Це найнижчий показник серед регіонів світу – 0,5 випадка на 100 тисяч жінок. В Океанії зафіксовано близько 300 смертей, однак рівень насильства там залишається відносно високим – 1,4 на 100 тисяч.

В ООН наголошують, що ці цифри відображають лише зафіксовані випадки і можуть не враховувати реальний масштаб проблеми. Організація закликає уряди посилювати захист жінок, інвестувати у профілактику насильства та забезпечувати ефективну роботу правоохоронних і соціальних служб.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у місті Ірпінь на Київщині правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, підозрюваного у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки.

За попередніми даними, батько дитини перебував разом із знайомим у нежитловому приміщенні. Коли він заснув, чоловік скористався ситуацією та вчинив протиправні дії стосовно дитини. Про подію повідомила мати, після чого поліція оперативно затримала підозрюваного. Наразі йому оголошено підозру та вирішується питання щодо запобіжного заходу.

