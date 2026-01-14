Десятки тысяч убитых женщин за год: ООН обнародовала тревожные данные о домашнем насилии в мире

В 2024 году в мире около 50 тысяч женщин и девушек погибли от рук своих интимных партнеров или членов семьи. Такие данные обнародованы в Международный день ООН по ликвидации насилия в отношении женщин, свидетельствуют материалы UNODC и UN Women, обобщенные в инфографике Statista.

Домашнее насилие. Фото: из открытых источников

Согласно оценкам, домашнее и партнерское насилие остается одной из самых распространенных причин гибели женщин в мире. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Африке – около 22,6 тысяч случаев. При этом уровень смертности там самый высокий в мире – 3 женщины на 100 тысяч населения.

В Азии в 2024 году было убито примерно 17,4 тысяч женщин и девушек, показатель смертности составил 0,7 на 100 тысяч. В Америке жертвами насилия со стороны партнеров или родственников стали около 7,7 тысяч женщин, а уровень смертности достиг 1,5 на 100 тысяч.

В Европе, по оценкам ООН, погибли около 2,1 тысяч женщин. Это самый низкий показатель среди регионов мира – 0,5 случая на 100 тысяч женщин. В Океании зафиксировано около 300 смертей, однако уровень насилия там остается относительно высоким – 1,4 на 100 тысяч.

В ООН отмечают, что эти цифры отражают только зафиксированные случаи и могут не учитывать реальный масштаб проблемы. Организация призывает правительства усиливать защиту женщин, инвестировать в профилактику насилия и обеспечивать эффективную работу правоохранительных и социальных служб.

Читайте на портале "Комментарии" — в городе Ирпень на Киевщине правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки.

По предварительным данным, отец ребенка находился вместе со знакомым в нежилом помещении. Когда он заснул, мужчина воспользовался ситуацией и совершил противоправные действия в отношении ребенка. О произошедшем сообщила мать, после чего полиция оперативно задержала подозреваемого. В настоящее время ему объявлено подозрение и решается вопрос о мере пресечения.



