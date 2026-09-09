Питання потенційного повернення українських військовозобов'язаних чоловіків із країн Європи, зокрема з Німеччини, дедалі частіше стає об'єктом аналізу не лише провідних військово-політичних оглядачів, а й систем штучного інтелекту. Сучасні ШІ-моделі, аналізуючи нормативно-правову базу Євросоюзу та поточні міграційні тренди, сходяться на думці, що пряме примусове видворення громадян під конвоєм є юридично неможливим через європейські конвенції з прав людини. Натомість алгоритми прогнозують застосування стратегії "економічного витискання" через скасування соціальних виплат і відмову в продовженні документів, що змусить мігрантів шукати притулок за межами ЄС — зокрема у Великій Британії, Канаді чи країнах Азії.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Gemini від Google наголошує, що пряма примусова депортація українських чоловіків мобілізаційного віку з Німеччини суто для комплектування ЗСУ є малоймовірною, оскільки це суперечить базовому європейському законодавству та Конвенції про захист прав людини. Натомість Берлін може застосувати інструменти "м'якого витискання" через механізми правової та економічної асиметрії. Це може включати ненадання або непродовження статусів тимчасового захисту (аналогів 24-го параграфа), позбавлення соціальних виплат (Bürgergeld), відмову у видачі німецьких проїзних документів замість протермінованих українських паспортів, а також жорсткі вимоги щодо офіційного працевлаштування. Фактично, чоловіків не вивозитимуть під конвоєм до кордону, але їхнє перебування в країні зроблять юридично та фінансово нестерпним, змушуючи ухвалити рішення про виїзд самостійно.

У разі посилення такого тиску більшість військовозобов'язаних спробує мігрувати до інших країн, проте їхні можливості будуть суттєво обмежені. Переїзд у межах Європейського Союзу (наприклад, до Іспанії, Франції чи Південної Європи) ускладниться, якщо країни блоку діятимуть солідарно і синхронізують свої бази даних або відмовлять у повторному наданні притулку після Німеччини. Відтак основними векторами міграції стануть держави з більш незалежною міграційною політикою та високим попитом на робочу силу — Велика Британія, Канада, країни Латинської Америки, Азії чи Перської затоки. Ключовим фактором успіху такого переїзду буде наявність чинного закордонного паспорта та фінансових заощаджень, оскільки без документів легальний транзит і закріплення на нових локаціях стануть майже неможливими, що загрожуватиме чоловікам переходом у статус нелегальних мігрантів.

ChatGPT зазначає, що потенційний процес повернення українських військовозобов’язаних чоловіків із Німеччини, найімовірніше, не виглядатиме як одномоментна масова депортація із затриманнями та примусовим вивезенням. Значно реалістичніший сценарій — поступове посилення міграційного та адміністративного тиску: перевірка права на тимчасовий захист, обмін інформацією з українською владою, вимога підтвердити виконання військового обов’язку, обмеження доступу до окремих соціальних програм і, зрештою, перегляд підстав для перебування.

Водночас рішення ЄС, ухвалене влітку 2026 року, передбачає продовження тимчасового захисту до березня 2028 року, але водночас пов’язує надання такого захисту для нових категорій осіб із виконанням військових обов’язків в Україні; для тих, хто вже мав і безперервно зберігав цей статус, передбачено окремий виняток. Тому на практиці все залежатиме від того, як саме Німеччина та Україна імплементують ці механізми.

Щодо переїзду до інших країн, то він може стати для частини чоловіків спробою уникнути жорсткішої політики Німеччини, однак це не гарантує довгострокового захисту. Тимчасовий захист у ЄС не передбачає можливості одночасно користуватися ним у кількох країнах, а якщо тенденція до пов’язування статусу з виконанням військового обов’язку буде поширена на рівні Євросоюзу, простий переїзд лише відтермінує проблему.

Тому можна прогнозувати, що в разі реального посилення німецької політики частина українців справді переїжджатиме до держав із м’якшим підходом, але стратегічно ЄС, швидше за все, прагнутиме уникнути ситуації, коли військовозобов’язані просто переміщуються з однієї країни-члена до іншої в пошуках більш сприятливого режиму перебування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Німеччина може передавати Україні дані військовозобовʼязаних чоловіків для їхнього призову, заявляє глава МЗС ФРН Вадефуль.