Вопрос потенциального возвращения украинских военнообязанных мужчин из стран Европы, в частности из Германии, все чаще становится объектом анализа не только ведущих военно-политических обозревателей, но и систем искусственного интеллекта. Современные ИИ-модели, анализируя нормативно-правовую базу Евросоюза и текущие миграционные тренды, сходятся во мнении, что прямое принудительное выдворение граждан под конвоем является юридически невозможным из-за европейских конвенций по правам человека. алгоритмы прогнозируют применение стратегии "экономической вытеснения" из-за отмены социальных выплат и отказ в продолжении документов, что заставит мигрантов искать убежище за пределами ЕС — в частности в Великобритании, Канаде или странах Азии.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Gemini от Google отмечает , что прямая принудительная депортация украинских мужчин мобилизационного возраста из Германии чисто для комплектования ВСУ маловероятна, поскольку это противоречит базовому европейскому законодательству и Конвенции о защите прав человека. Берлин может применить инструменты "мягкого вытеснения" через механизмы правовой и экономической асимметрии. Это может включать непредоставление или непродолжение статусов временной защиты (аналогов 24 параграфа), лишение социальных выплат (Bürgergeld), отказ в выдаче немецких проездных документов вместо просроченных украинских паспортов, а также жесткие требования по официальному трудоустройству. Фактически мужчин не будут вывозить под конвоем до границы, но их пребывание в стране сделают юридически и финансово невыносимым, заставляя принять решение о выезде самостоятельно.

В случае усиления такого давления большинство военнообязанных попытаются мигрировать в другие страны, однако их возможности будут существенно ограничены. Переезд в рамках Европейского Союза (например, в Испанию, Францию или Южную Европу) усложнится, если страны блока будут действовать солидарно и синхронизируют свои базы данных или откажут в повторном предоставлении убежища после Германии. Основными векторами миграции станут государства с более независимой миграционной политикой и высоким спросом на рабочую силу — Великобритания, Канада, страны Латинской Америки, Азии или Персидского залива. Ключевым фактором успеха такого переезда станет наличие действующего загранпаспорта и финансовых сбережений, поскольку без документов легальный транзит и закрепление на новых локациях станут почти невозможными, что будет угрожать мужчинам переходом в статус нелегальных мигрантов.

ChatGPT отмечает , что потенциальный процесс возвращения украинских военнообязанных мужчин из Германии, вероятнее всего, не будет выглядеть как одномоментная массовая депортация с задержаниями и принудительным вывозом. Значительно более реалистичный сценарий — постепенное усиление миграционного и административного давления: проверка права на временную защиту, обмен информацией с украинскими властями, требование подтвердить исполнение воинской обязанности, ограничение доступа к отдельным социальным программам и, наконец, пересмотр оснований для пребывания.

В то же время, решение ЕС, принятое летом 2026 года, предусматривает продление временной защиты до марта 2028 года, но в то же время связывает предоставление такой защиты для новых категорий лиц с исполнением воинских обязанностей в Украине; для тех, кто уже имел и непрерывно сохранял этот статус, предусмотрено отдельное исключение. Поэтому на практике все зависит от того, как именно Германия и Украина имплементируют эти механизмы.

Что касается переезда в другие страны, то он может стать для части мужчин попыткой избежать более жесткой политики Германии, однако это не гарантирует долгосрочную защиту. Временная защита в ЕС не предусматривает возможности одновременно пользоваться им в нескольких странах, а если тенденция к увязыванию статуса с исполнением воинского долга будет распространена на уровне Евросоюза, простой переезд лишь отсрочит проблему.

Поэтому можно прогнозировать, что в случае реального усиления немецкой политики часть украинцев будет действительно переезжать в государства с более мягким подходом, но стратегически ЕС, скорее всего, будет стремиться избежать ситуации, когда военнообязанные просто перемещаются из одной страны-члена в другую в поисках более благоприятного режима пребывания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Германия может передавать Украине данные военнообязанных мужчин для их призыва, заявляет глава МИД ФРГ Вадефуль.