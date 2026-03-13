Денис Шмигаль назвав, скільки палива лишилося в Україні

Україна успішно завершила найбільш складний опалювальний сезон у своїй історії. Під час виступу на "Годині запитань до Уряду" у Верховній Раді міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російська агресія спричинила масштабні руйнування: постраждали десятки розподільчих об'єктів та понад 9 ГВт потужностей генерації.

За словами очільника Міненерго, зараз держава зосереджена на вирішенні шести стратегічних завдань, першим з яких є стабільне забезпечення країни пальним. Це питання набуває особливої ваги на тлі глобальних потрясень.

"Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Наше першочергове завдання — забезпечити наявність ресурсу", — наголосив Денис Шмигаль.

Міністр уточнив, що пріоритетність у розподілі пального залишається незмінною: насамперед це потреби Сил оборони, проведення посівної кампанії, підтримка бізнесу та стабільна робота роздрібних мереж.

Ситуація з ресурсами наразі контрольована. Протягом березня країна забезпечила імпорт майже 250 тисяч тонн пального (бензину, дизелю та скрапленого газу). Крім того, створено суттєві запаси:

"У резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю", — зауважив він.

Попри колосальні втрати в енергосистемі, уряд продовжує реалізацію заходів для підвищення стійкості інфраструктури та підготовки до наступних викликів.

