Денис Шмигаль назвав, скільки палива лишилося в Україні
Денис Шмигаль назвав, скільки палива лишилося в Україні

Уряд звітує про стан енергетики: понад 9 ГВт втраченої генерації та план подолання кризи

13 березня 2026, 19:11
Недилько Ксения

Україна успішно завершила найбільш складний опалювальний сезон у своїй історії. Під час виступу на "Годині запитань до Уряду" у Верховній Раді міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російська агресія спричинила масштабні руйнування: постраждали десятки розподільчих об'єктів та понад 9 ГВт потужностей генерації.

За словами очільника Міненерго, зараз держава зосереджена на вирішенні шести стратегічних завдань, першим з яких є стабільне забезпечення країни пальним. Це питання набуває особливої ваги на тлі глобальних потрясень.

"Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Наше першочергове завдання — забезпечити наявність ресурсу", — наголосив Денис Шмигаль.

Міністр уточнив, що пріоритетність у розподілі пального залишається незмінною: насамперед це потреби Сил оборони, проведення посівної кампанії, підтримка бізнесу та стабільна робота роздрібних мереж.

Ситуація з ресурсами наразі контрольована. Протягом березня країна забезпечила імпорт майже 250 тисяч тонн пального (бензину, дизелю та скрапленого газу). Крім того, створено суттєві запаси:

"У резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю", — зауважив він.

Попри колосальні втрати в енергосистемі, уряд продовжує реалізацію заходів для підвищення стійкості інфраструктури та підготовки до наступних викликів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові докладуть зусиль, щоб зберегти можливість безкоштовного користування громадським транспортом. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Попри зростання цін на пальне, керівник ОВА наголосив на важливості соціальної підтримки жителів прифронтової зони. За його словами, створення гідних умов для життя є пріоритетом.



