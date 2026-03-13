Денис Шмыгаль назвал, сколько топлива осталось в Украине

Украина успешно завершила самый сложный отопительный сезон в своей истории. Во время выступления на "Часе вопросов к Правительству" в Верховной Раде министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что российская агрессия повлекла за собой масштабные разрушения: пострадали десятки распределительных объектов и более 9 ГВт мощностей генерации.

Денис Шмыгаль

По словам главы Минэнерго, сейчас государство сосредоточено на решении шести стратегических задач, первой из которых является стабильное обеспечение страны горючим. Этот вопрос приобретает особый вес на фоне глобальных потрясений.

"Мировой топливный кризис разворачивается из-за войны в Иране. Наша первоочередная задача обеспечить наличие ресурса", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Министр уточнил, что приоритетность в распределении горючего остается неизменной: в первую очередь это потребности Сил обороны, проведение посевной кампании, поддержка бизнеса и стабильная работа розничных сетей.

Ситуация с ресурсами контролируется. В марте страна обеспечила импорт почти 250 тысяч тонн горючего (бензина, дизеля и сжиженного газа). Кроме того, созданы существенные запасы:

"В резервах есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля", — отметил он.

Несмотря на колоссальные потери в энергосистеме, правительство продолжает реализацию мер по повышению устойчивости инфраструктуры и подготовке к следующим вызовам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове приложат усилия, чтобы сохранить возможность бесплатного пользования общественным транспортом. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Несмотря на рост цен на горючее, руководитель ОВА отметил важность социальной поддержки жителей прифронтовой зоны. По его словам, создание достойных условий для жизни является приоритетом.