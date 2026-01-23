Демографічний перекіс: скільки в Україні припадає померлих на одну дитину

У 2025 році в Україні зафіксували майже півмільйона смертей, тоді як кількість новонароджених виявилася утричі меншою. За підсумками року на одну дитину припадало троє померлих, свідчать дані сервісу "Опендатабот".

Демографічна криза. Фото: з відкритих джерел

Загалом минулого року в країні померли 485,3 тисячі людей. Порівняно з 2024 роком рівень смертності дещо знизився – приблизно на 2%, однак демографічна ситуація залишається критичною. За цей самий період в Україні народилося лише 168,8 тисячі дітей, що не компенсує природні втрати населення.

Найбільшу кількість смертей зареєстрували у Дніпропетровській області – 52,6 тисячі. Далі йдуть Київ із показником 36,3 тисячі померлих, Харківська область – 34,7 тисячі, Львівська – 31,5 тисячі та Одеська – 31,3 тисячі.

Водночас динаміка смертності в регіонах різниться. Так, на Полтавщині та Рівненщині кількість померлих скоротилася на 4%. Натомість у шести регіонах зафіксували зростання цього показника. Найвідчутніше – у столиці, де смертність зросла на 2%. Також збільшення зареєстрували у Чернівецькій області (+1,6%), Черкаській (+1%), Івано-Франківській (+0,9%), Тернопільській (+0,6%) та Львівській (+0,4%).

Водночас найбільше дітей народилося у Києві – понад 19 тисяч, а також у Львівській (15,8 тисячі) та Дніпропетровській (12,7 тисячі) областях, що частково пом’якшує, але не змінює загальної демографічної тенденції.

