Демографический перекос: сколько в Украине приходится умерших на одного ребенка

В 2025 году в Украине зафиксировали почти полмиллиона смертей, тогда как количество новорожденных оказалось втрое меньше. По итогам года на одного ребенка приходилось три умерших, свидетельствуют данные сервиса "Опендатабот".

Демографический кризис. Фото: из открытых источников

Всего в прошлом году в стране умерли 485,3 тысяч человек. По сравнению с 2024 годом, уровень смертности несколько снизился – примерно на 2%, однако демографическая ситуация остается критической. За этот же период в Украине родилось только 168,8 тысяч детей, что не компенсирует естественные потери населения.

Наибольшее количество смертей зарегистрировали в Днепропетровской области – 52,6 тысяч. Далее следуют Киев с показателем 36,3 тысяч умерших, Харьковская область – 34,7 тысячи, Львовская – 31,5 тысячи и Одесская – 31,3 тысячи.

В то же время, динамика смертности в регионах различается. Так, на Полтавщине и Ровенщине количество умерших сократилось на 4%. В шести регионах зафиксировали рост этого показателя. Самое ощутимое – в столице, где смертность выросла на 2%. Также увеличение зарегистрировали в Черновицкой области (1,6%), Черкасской (1%), Ивано-Франковской (0,9%), Тернопольской (0,6%) и Львовской (0,4%).

В то же время, больше всего детей родилось в Киеве – более 19 тысяч, а также во Львовской (15,8 тысячи) и Днепропетровской (12,7 тысячи) областях, что частично смягчает, но не меняет общей демографической тенденции.

