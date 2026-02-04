Де найдешевше жити: глобальний рейтинг

Європейські фінансові центри традиційно посіли верхні позиції світового рейтингу вартості життя, тоді як українські міста опинилися серед найбільш доступних для проживання в Європі.

Глобальний рейтинг життя по коштам

Рейтинг охоплює 479 міст по всьому світу та враховує витрати на житло, продукти харчування, транспорт, комунальні послуги та повсякденні потреби. Абсолютним лідером за дорожнечею проживання вже кілька років поспіль залишається Цюрих. Високі ціни у швейцарських містах пов’язані з дорогим житлом, послугами та загальним рівнем життя, який частково компенсується високими доходами населення.

До десятки найдорожчих міст світу увійшли переважно швейцарські мегаполіси, а також окремі міста США та Ісландії. Домінування Швейцарії у верхній частині рейтингу пояснюється стабільною економікою, високими зарплатами та сильною валютою.

Водночас українські міста опинилися в нижній частині списку, що робить їх одними з найдешевших у Європі. Аналітики зазначають, що низька вартість життя в Україні пов’язана з воєнними ризиками, падінням доходів населення та загальним економічним тиском, попри зростання цін у окремих сегментах.

