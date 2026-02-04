logo_ukra

Де найдешевше жити: глобальний рейтинг


Де найдешевше жити: глобальний рейтинг

Українські міста опинилися серед найдешевших у Європі в глобальному рейтингу вартості життя, тоді як швейцарські мегаполіси знову очолили список найдорожчих

4 лютого 2026, 01:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Європейські фінансові центри традиційно посіли верхні позиції світового рейтингу вартості життя, тоді як українські міста опинилися серед найбільш доступних для проживання в Європі.

Де найдешевше жити: глобальний рейтинг

Глобальний рейтинг життя по коштам

Рейтинг охоплює 479 міст по всьому світу та враховує витрати на житло, продукти харчування, транспорт, комунальні послуги та повсякденні потреби. Абсолютним лідером за дорожнечею проживання вже кілька років поспіль залишається Цюрих. Високі ціни у швейцарських містах пов’язані з дорогим житлом, послугами та загальним рівнем життя, який частково компенсується високими доходами населення.

До десятки найдорожчих міст світу увійшли переважно швейцарські мегаполіси, а також окремі міста США та Ісландії. Домінування Швейцарії у верхній частині рейтингу пояснюється стабільною економікою, високими зарплатами та сильною валютою.

Водночас українські міста опинилися в нижній частині списку, що робить їх одними з найдешевших у Європі. Аналітики зазначають, що низька вартість життя в Україні пов’язана з воєнними ризиками, падінням доходів населення та загальним економічним тиском, попри зростання цін у окремих сегментах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO), у 2025 році середній рівень споживання алкоголю у світі становить близько 6,2 літра чистого алкоголю на одну людину віком від 15 років на рік. Показники суттєво відрізняються залежно від регіону, культурних традицій, економічного розвитку та державної політики. Найвищий рівень споживання фіксується в Європі — у середньому 9,2 літра на душу населення. До країн-лідерів входять Латвія, Чехія, Литва та Молдова, де показники перевищують 12 літрів. Водночас у мусульманських країнах Близького Сходу та Північної Африки офіційне споживання наближається до нуля через релігійні заборони.



Джерело: https://t.me/censor_net/85792
