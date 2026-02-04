logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Где дешевле всего жить: глобальный рейтинг
commentss НОВОСТИ Все новости

Где дешевле всего жить: глобальный рейтинг

Украинские города оказались среди самых дешевых в Европе в глобальном рейтинге стоимости жизни, в то время как швейцарские мегаполисы снова возглавили список самых дорогих

4 февраля 2026, 01:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Европейские финансовые центры традиционно заняли верхние позиции мирового рейтинга стоимости жизни, в то время как украинские города оказались одними из самых доступных для проживания в Европе.

Где дешевле всего жить: глобальный рейтинг

Глобальный рейтинг жизни по средствам

Рейтинг включает 479 городов по всему миру и учитывает расходы на жилье, продукты питания, транспорт, коммунальные услуги и повседневные потребности. Абсолютным лидером по дороговизне проживания уже несколько лет подряд остается Цюрих. Высокие цены в швейцарских городах связаны с дорогим жильем, услугами и общим уровнем жизни, частично компенсируемым высокими доходами населения.

В десятку самых дорогих городов мира вошли в основном швейцарские мегаполисы, а также отдельные города США и Исландии. Доминирование Швейцарии в верхней части рейтинга объясняется стабильной экономикой, высокими зарплатами и сильной валютой.

В то же время украинские города оказались в нижней части списка, что делает их одними из самых дешевых в Европе. Аналитики отмечают, что низкая стоимость жизни в Украине связана с военными рисками, падением доходов населения и общим экономическим давлением, несмотря на рост цен в отдельных сегментах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным Всемирной организации здравоохранения (WHO), в 2025 году средний уровень потребления алкоголя в мире составляет около 6,2 литра чистого алкоголя на одного человека в возрасте от 15 лет в год. Показатели значительно отличаются в зависимости от региона, культурных традиций, экономического развития и государственной политики. Самый высокий уровень потребления фиксируется в Европе – в среднем 9,2 литра на душу населения. В страны-лидеры входят Латвия, Чехия, Литва и Молдова, где показатели превышают 12 литров. В то же время в мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки официальное потребление приближается к нулю из-за религиозных запретов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/censor_net/85792
Теги:

Новости

Все новости