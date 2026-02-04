Где дешевле всего жить: глобальный рейтинг

Рубрики
Европейские финансовые центры традиционно заняли верхние позиции мирового рейтинга стоимости жизни, в то время как украинские города оказались одними из самых доступных для проживания в Европе.
Глобальный рейтинг жизни по средствам
Рейтинг включает 479 городов по всему миру и учитывает расходы на жилье, продукты питания, транспорт, коммунальные услуги и повседневные потребности. Абсолютным лидером по дороговизне проживания уже несколько лет подряд остается Цюрих. Высокие цены в швейцарских городах связаны с дорогим жильем, услугами и общим уровнем жизни, частично компенсируемым высокими доходами населения.
В десятку самых дорогих городов мира вошли в основном швейцарские мегаполисы, а также отдельные города США и Исландии. Доминирование Швейцарии в верхней части рейтинга объясняется стабильной экономикой, высокими зарплатами и сильной валютой.
В то же время украинские города оказались в нижней части списка, что делает их одними из самых дешевых в Европе. Аналитики отмечают, что низкая стоимость жизни в Украине связана с военными рисками, падением доходов населения и общим экономическим давлением, несмотря на рост цен в отдельных сегментах.