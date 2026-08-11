Далі воювати Україні доведеться складніше: що врешті визнала Європа

Європейські країни наближаються до межі можливостей передачі Україні ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Київ фактично змушений боротися за кожну доступну ракету, оскільки союзники намагаються одночасно зберегти власну протиповітряну оборону. Про це повідомляє Politico.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Німеччина вже передала Україні системи Patriot та боєприпаси до них, проте тепер Берлін змушений враховувати власні потреби та зобов'язання перед НАТО. Бригадний генерал Юрген Шредль, представник Міністерства оборони Німеччини прямо визнав, що можливості європейських держав обмежені.

"Ми справді досягаємо меж наших можливостей. Ми також маємо забезпечувати власний захист", — заявив він після саміту НАТО в Анкарі.

За даними видання, Німеччина та північноєвропейські держави закликають партнерів із більш значними запасами розглянути можливість додаткової допомоги Україні. В результаті тиск поступово переноситься на Польщу, Іспанію та Грецію. Особливо гостро відчувається дефіцит ракет PAC-3 та PAC-2.

При цьому країни, які розташовані ближче до російських кордонів, дедалі менше готові передавати свої комплекси та боєприпаси, оскільки самі вважають загрозу високою.

Додаткову проблему створює залежність від США. Саме американська промисловість залишається головним виробником перехоплювачів PAC-3. Президент США Дональд Трамп раніше допускав можливість виробництва таких ракет в Україні за ліцензією, проте згодом заявив, що передача таких технологій Києву може бути небезпечною.

На тлі повідомлень про виснаження американських запасів через війну з Іраном Трамп також підкреслив, що США самі потребують ракет і повинні спочатку заповнити власні арсенали.

Україна домовилася про постачання німецьких PAC-2, проте на них очікують не раніше наступного року. Виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Сибіга визнає: отримати доступні кошти ППО стає дедалі складніше.

Таким чином, перед Україною постає небезпечна дилема: російські атаки посилюються, а кількість доступних перехоплювачів залишається обмеженою. Саме тому питання поповнення запасів Patriot стає для Києва одним із ключових елементів підготовки до нових масштабних повітряних ударів.

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