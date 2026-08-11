Дальше воевать Украине придется сложнее: что все же признала Европа

Европейские страны приближаются к пределу возможностей по передаче Украине ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Киев фактически вынужден бороться за каждую доступную ракету, поскольку союзники одновременно пытаются сохранить собственную противовоздушную оборону. Об этом сообщает Politico.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Германия уже передала Украине системы Patriot и боеприпасы к ним, однако теперь Берлин вынужден учитывать собственные потребности и обязательства перед НАТО. Бригадный генерал Юрген Шредль, представитель Министерства обороны Германии, прямо признал, что возможности европейских государств ограничены.

"Мы действительно достигаем пределов наших возможностей. Мы также должны обеспечивать собственную защиту", — заявил он после саммита НАТО в Анкаре.

По данным издания, Германия и североевропейские государства призывают партнеров с более значительными запасами рассмотреть возможность дополнительной помощи Украине. В результате давление постепенно переносится на Польшу, Испанию и Грецию. Особенно остро ощущается дефицит ракет PAC-3 и PAC-2.

При этом страны, расположенные ближе к российским границам, все меньше готовы передавать свои комплексы и боеприпасы, поскольку сами считают угрозу высокой.

Дополнительную проблему создает зависимость от США. Именно американская промышленность остается главным производителем перехватчиков PAC-3. Президент США Дональд Трамп ранее допускал возможность производства таких ракет в Украине по лицензии, однако впоследствии заявил, что передача подобных технологий Киеву может быть опасной.

На фоне сообщений об истощении американских запасов из-за войны с Ираном Трамп также подчеркнул, что США сами нуждаются в ракетах и должны сначала восполнить собственные арсеналы.

Украина договорилась о поставках немецких PAC-2, однако их ожидают не ранее следующего года. Исполняющий обязанности главы МИД Андрей Сибига признает: получить доступные средства ПВО становится все сложнее.

Таким образом, перед Украиной возникает опасная дилемма: российские атаки усиливаются, а количество доступных перехватчиков остается ограниченным. Именно поэтому вопрос пополнения запасов Patriot становится для Киева одним из ключевых элементов подготовки к новым масштабным воздушным ударам.

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