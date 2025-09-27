Король Великобританії Чарльз III відіграв вирішальну роль у тому, щоб переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти РФ. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Трамп та король Чарльз III. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, особисті переговори з королем під час нещодавнього візиту Трампа до Великобританії були "дуже важливими".

Дипломатичні джерела припускають, що невипадково рішення Трампа змінилося незабаром після його розмов із королем. Вважається, що монарх обговорював Україну на особистих зустрічах із президентом США під час його візиту.

Король приймав подружжя Трампів у Віндзорському замку, провів з ними обід та вечерю, а також супроводжував їх протягом цілого дня заходів. У своїй промові на державному банкеті він одного разу згадав про Україну.

"Наші країни підтримують найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки, які колись були відомі. У двох світових війнах ми разом билися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", — заявив Чарльз.

"Трамп, англофіл та шанувальник королівської родини, був у захваті від гостинності, наданої йому королем, назвавши Чарльза III "дуже, дуже особливою людиною" у своїй промові за вечерею", — написало видання.

Крім того, автори публікації зазначили, що, за словами дипломатичних джерел, держсекретар США Марко Рубіо запевнив європейських колег, що зміну риторики Дональда Трампа щодо України слід розглядати "максимально позитивно".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну шанси довести свою зацікавленість у світі. Але замість того, щоб скористатися нагодою покласти край війні, російський диктатор просто тягнув час і водив Трампа за ніс. А після зустрічі на Алясці взагалі наплював на всі зобов'язання. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для The Washington Post пише співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен.



