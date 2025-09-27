Этот человек сыграл ключевую роль в изменении позиции Трампа по Украине

Король Великобритании Чарльз III сыграл решающую роль в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против РФ. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Трамп и король Чарльз III. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, личные переговоры с королем во время недавнего визита Трампа в Великобританию, были "очень важными".

Дипломатические источники предполагают, что неслучайно решение Трампа изменилось так скоро после его разговоров с королем. Считается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом США во время его визита.

Король принимал чету Трампов в Виндзорском замке, провел с ними обед и ужин, а также сопровождал их в течение целого дня мероприятий. В своей речи на государственном банкете он один раз упомянул Украину.

"Наши страны поддерживают самые тесные отношения в сфере обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были известны. В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – заявил Чарльз III, обращаясь к американскому лидеру.

"Трамп, англофил и поклонник королевской семьи, был в восторге от гостеприимства, оказанного ему королем, назвав Чарльза III "очень, очень особенным человеком" в своей речи за ужином", — написало издание.

Кроме того, авторы публикации отметили, что по словам дипломатических источников, госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских коллег, что изменение риторики Дональда Трампа в отношении Украины следует рассматривать "максимально позитивно".

