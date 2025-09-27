Этот человек сыграл ключевую роль в изменении позиции Трампа по Украине

Рубрики
Король Великобритании Чарльз III сыграл решающую роль в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против РФ. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Трамп и король Чарльз III. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, личные переговоры с королем во время недавнего визита Трампа в Великобританию, были "очень важными".
Дипломатические источники предполагают, что неслучайно решение Трампа изменилось так скоро после его разговоров с королем. Считается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом США во время его визита.
Король принимал чету Трампов в Виндзорском замке, провел с ними обед и ужин, а также сопровождал их в течение целого дня мероприятий. В своей речи на государственном банкете он один раз упомянул Украину.
Кроме того, авторы публикации отметили, что по словам дипломатических источников, госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских коллег, что изменение риторики Дональда Трампа в отношении Украины следует рассматривать "максимально позитивно".
