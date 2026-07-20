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Ціни знову підстрибнуть вгору: що сильно вдарило по світовому ринку

Після зриву перемир'я поставки через Ормузьку протоку скорочуються, а вартість Brent піднялася до максимуму більш як за місяць

20 липня 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

Світові ціни на нафту продовжують швидко зростати після нового витка протистояння між Сполученими Штатами та Іраном. Ескалація конфлікту вже призвела до скорочення судноплавства через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світової торгівлі енергоресурсами.

Ціни знову підстрибнуть вгору: що сильно вдарило по світовому ринку

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

За даними Reuters, вранці у понеділок вартість вересневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 2,09 долара, або на 2,37%, досягнувши позначки 90,19 долара за барель. Це найвищий показник із 11 червня. За минулий тиждень Brent додала майже 16%, продемонструвавши найбільш різке тижневе зростання з квітня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate також продовжувала дорожчати. Ціна бареля піднялася до 84,20 доларів, збільшившись більш ніж на 2%. Це максимальне значення із середини червня, а тижневий приріст становив близько 15,5%.

Головною причиною зростання аналітики називають погіршення ситуації навколо Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових постачань нафти. Після поновлення бойових дій Вашингтон заявив про посилення тиску на іранські порти, тоді як Тегеран оголосив про переслідування суден, які, на його думку, порушують правила судноплавства.

Напруженість вже відбивається на морських перевезеннях. За даними LSEG, у неділю через Ормузьку протоку пройшли всього чотири нафтоналивні судна, тоді як днем раніше їх було вісім. Зниження трафіку посилило побоювання інвесторів щодо можливих перебоїв із постачанням сировини на світовий ринок.

Експерти попереджають, що якщо протистояння між США та Іраном продовжуватиме посилюватися, вартість нафти може оновити нові максимуми, а наслідки відчують як найбільші економіки світу, так і рядові споживачі палива.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/brent-oil-tops-90-us-iran-intensify-attacks-middle-east-2026-07-20/
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