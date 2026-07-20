Цены вновь подпрыгнут вверх: что сильно ударило по мировому рынку

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти после нового витка противостояния между Соединенными Штатами и Ираном. Эскалация конфликта уже привела к сокращению судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По данным Reuters, утром в понедельник стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,09 доллара, или на 2,37%, достигнув отметки 90,19 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с 11 июня. За прошлую неделю Brent прибавила почти 16%, продемонстрировав наиболее резкий недельный рост с апреля.

Американская нефть марки West Texas Intermediate также продолжила дорожать. Цена барреля поднялась до 84,20 доллара, увеличившись более чем на 2%. Это максимальное значение с середины июня, а недельный прирост составил около 15,5%.

Главной причиной роста аналитики называют ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти. После возобновления боевых действий Вашингтон заявил об усилении давления на иранские порты, тогда как Тегеран объявил о преследовании судов, которые, по его мнению, нарушают правила судоходства.

Напряженность уже отражается на морских перевозках. Согласно данным LSEG, в воскресенье через Ормузский пролив прошли всего четыре нефтеналивных судна, тогда как днем ранее их было восемь. Снижение трафика усилило опасения инвесторов относительно возможных перебоев с поставками сырья на мировой рынок.

Эксперты предупреждают, что, если противостояние между США и Ираном продолжит усиливаться, стоимость нефти может обновить новые максимумы, а последствия почувствуют как крупнейшие экономики мира, так и рядовые потребители топлива.

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