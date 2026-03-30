Ціни на паливо злетіли до рекордних рівнів: на якому місці по зростанню Україна

Азія в епіцентрі паливної кризи: подорожчання перевищує 80%, Україна ж опинилася у глобальному тренді

30 березня 2026, 15:41
Кравцев Сергей

Світові ціни на дизельне пальне стрімко зросли на тлі загострення конфлікту навколо Ірану, причому найбільший удар припав на країни Азії. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу Global Petrol Prices.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

Абсолютним лідером за темпами зростання стали Філіппіни, де дизель подорожчав на 81,6%. Слідом іде Нігерія (+78,3%), а також Малайзія (+57,9%) та Австралія (+52,1%). Значне зростання зафіксовано і у В'єтнам (+45,9%), Сінгапур (+44%) та США (+41,2%).

В Україна дизель подорожчав на 33,9%, що відповідає загальносвітовій тенденції, хоча й залишається нижчим за показники більшості азійських ринків. Для порівняння, у Канаді ціни зросли на 36,9%, у Німеччині – на 30,9%, у Франції – на 27,8%, а в Китаї – на 25,4%. Велика Британія демонструє ще помірніше зростання – 18%.

Натомість найнижчі темпи подорожчання спостерігаються у країнах Близького Сходу та окремих великих економіках. У Катарі та ОАЕ ціни зросли лише на 7,9%, у Японії – на 14%, у Південній Кореї – на 15,1%. Майже без змін залишилися показники у Росії (+0,5%), тоді як Індія та Саудівська Аравія взагалі не зафіксували зростання.

Експерти пояснюють різке подорожчання сукупністю факторів: геополітичними ризиками для постачання нафти, зростанням вартості логістики та високою залежністю багатьох країн від імпорту пального. У підсумку саме азійські ринки виявилися найбільш вразливими до цього шоку, що й призвело до рекордного стрибка цін у регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо обміну: експертна допомога у сфері безпеки – на постачання дизельного палива. Про це він повідомив в інтерв'ю телемарафону Єдині новини, передає ВВС Україна.




