Цены на топливо взлетели до рекордных уровней: на каком месте по росту Украина

Мировые цены на дизельное горючее стремительно выросли на фоне обострения конфликта вокруг Ирана, причем наибольший удар пришелся на страны Азии. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса Global Petrol Prices.

АЗС. Фото: из открытых источников

Абсолютным лидером по темпам роста стали Филиппины, где дизель подорожал на 81,6%. Следом идет Нигерия (78,3%), а также Малайзия (57,9%) и Австралия (52,1%). Значительный рост зафиксирован и во Вьетнаме (45,9%), Сингапуре (44%) и США (41,2%).

В Украине дизель подорожал на 33,9%, что соответствует общемировой тенденции, хотя и остается ниже показателей большинства азиатских рынков. Для сравнения, в Канаде цены выросли на 36,9%, в Германии – на 30,9%, во Франции – на 27,8%, а в Китае – на 25,4%. Великобритания демонстрирует еще более умеренный рост – 18%.

В то же время самые низкие темпы удорожания наблюдаются в странах Ближнего Востока и отдельных крупных экономиках. В Катаре и ОАЭ цены выросли всего на 7,9%, в Японии – на 14%, в Южной Корее – на 15,1%. Почти по-прежнему остались показатели в России (0,5%), тогда как Индия и Саудовская Аравия вообще не зафиксировали роста.

Эксперты объясняют резкое удорожание совокупностью факторов: геополитическими рисками для поставок нефти, ростом стоимости логистики и высокой зависимостью многих стран от импорта горючего. В итоге именно азиатские рынки оказались наиболее уязвимыми к этому шоку, что и привело к рекордному скачку цен в регионе.

