Ціни на їжу злетять по всьому світу: у чому причина

Глобальні ринки зіткнулися із загрозою масштабної продовольчої кризи через перебої судноплавства через Ормузьку протоку. Як зазначає Financial Times, наслідки енергетичного протистояння вже виходять далеко за межі нафтового сектору.

Ціни на продукцію.

Через стратегічний маршрут проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти та газу, а також до третини морського постачання добрив. Саме цей фактор, на думку аналітиків, може стати критичним: збої у постачанні добрив безпосередньо загрожують урожайності майбутніх сезонів.

Представник компанії Vitol Пабло Галанте Ескобар заявив, що поточна ситуація фактично "відкладає проблему на потім", ризикуючи перетворити енергетичну кризу на продовольчу. Вже зараз попит на газ з боку промисловості різко знизився, а виробництво аміаку – ключового компонента добрив – під ударом.

Ситуацію посилює перерозподіл логістичних потоків. Через напруженість навколо Ірану та блокаду маршрутів Азія нарощує закупівлі американської нафти, що перевантажило Панамський канал. Черги суден розтягуються на тижні, а вартість перевезень зерна на окремих напрямках вже зросла на 50-60%.

Великі енергетичні компанії готові платити мільйони за пріоритетний прохід, тоді як аграрний сектор перебуває у програші. Додатковий тиск створює дефіцит сірки – важливої сировини для виробництва добрив, яку тепер активно споживає металургія.

Експерти попереджають: якщо криза затягнеться хоч би на півроку, це може зірвати аграрний цикл 2027 року. Ситуацію може збільшити і паніка держав, які почнуть накопичувати запаси продовольства. У такому разі ціни на їжу ризикують вийти з-під контролю, особливо для країн, що залежать від імпорту.

