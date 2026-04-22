logo_ukra

BTC/USD

77481

ETH/USD

2362.7

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ціни на їжу злетять по всьому світу: у чому причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Ціни на їжу злетять по всьому світу: у чому причина

Нафта, газ та добрива застрягли в логістичному хаосі: наступний удар може прийти за цінами на їжу

22 квітня 2026, 08:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глобальні ринки зіткнулися із загрозою масштабної продовольчої кризи через перебої судноплавства через Ормузьку протоку. Як зазначає Financial Times, наслідки енергетичного протистояння вже виходять далеко за межі нафтового сектору.

Ціни на продукцію. Фото: із відкритих джерел

Через стратегічний маршрут проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти та газу, а також до третини морського постачання добрив. Саме цей фактор, на думку аналітиків, може стати критичним: збої у постачанні добрив безпосередньо загрожують урожайності майбутніх сезонів.

Представник компанії Vitol Пабло Галанте Ескобар заявив, що поточна ситуація фактично "відкладає проблему на потім", ризикуючи перетворити енергетичну кризу на продовольчу. Вже зараз попит на газ з боку промисловості різко знизився, а виробництво аміаку – ключового компонента добрив – під ударом.

Ситуацію посилює перерозподіл логістичних потоків. Через напруженість навколо Ірану та блокаду маршрутів Азія нарощує закупівлі американської нафти, що перевантажило Панамський канал. Черги суден розтягуються на тижні, а вартість перевезень зерна на окремих напрямках вже зросла на 50-60%.

Великі енергетичні компанії готові платити мільйони за пріоритетний прохід, тоді як аграрний сектор перебуває у програші. Додатковий тиск створює дефіцит сірки – важливої сировини для виробництва добрив, яку тепер активно споживає металургія.

Експерти попереджають: якщо криза затягнеться хоч би на півроку, це може зірвати аграрний цикл 2027 року. Ситуацію може збільшити і паніка держав, які почнуть накопичувати запаси продовольства. У такому разі ціни на їжу ризикують вийти з-під контролю, особливо для країн, що залежать від імпорту.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/648a37b8-e73b-490b-8fd2-fe3e0d4f5c2d
Теги:

Новини

Всі новини