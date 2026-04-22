Цены на еду взлетят по всему миру: в чем причина
Цены на еду взлетят по всему миру: в чем причина

Нефть, газ и удобрения застряли в логистическом хаосе: следующий удар может прийти по ценам на еду

22 апреля 2026, 08:10
Автор:
Кравцев Сергей

Глобальные рынки столкнулись с угрозой масштабного продовольственного кризиса из-за перебоев судоходства через Ормузский пролив. Как отмечает Financial Times, последствия энергетического противостояния уже выходят далеко за пределы нефтяного сектора.

Цены на еду взлетят по всему миру: в чем причина

Цены на продукты. Фото: из открытых источников

Через стратегический маршрут проходит около пятой части мирового экспорта нефти и газа, а также до трети морских поставок удобрений. Именно этот фактор, по мнению аналитиков, может стать критическим: сбои в поставках удобрений напрямую угрожают урожайности будущих сезонов.

Представитель компании Vitol Пабло Галанте Эскобар заявил, что текущая ситуация фактически "откладывает проблему на потом", рискуя превратить энергетический кризис в продовольственный. Уже сейчас спрос на газ со стороны промышленности резко снизился, а производство аммиака – ключевого компонента удобрений – оказалось под ударом.

Ситуацию усугубляет перераспределение логистических потоков. Из-за напряженности вокруг Ирана и блокады маршрутов Азия наращивает закупки американской нефти, что перегрузило Панамский канал. Очереди судов растягиваются на недели, а стоимость перевозок зерна на отдельных направлениях уже выросла на 50-60%.

Крупные энергетические компании готовы платить миллионы за приоритетный проход, тогда как аграрный сектор оказывается в проигрыше. Дополнительное давление создает дефицит серы – важного сырья для производства удобрений, которое теперь активно потребляет металлургия.

Эксперты предупреждают: если кризис затянется хотя бы на полгода, это может сорвать аграрный цикл 2027 года. Ситуацию может усугубить и паника государств, которые начнут накапливать запасы продовольствия. В таком случае цены на еду рискуют выйти из-под контроля, особенно для стран, зависящих от импорта.

Источник: https://www.ft.com/content/648a37b8-e73b-490b-8fd2-fe3e0d4f5c2d
