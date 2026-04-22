Цены на еду взлетят по всему миру: в чем причина

Глобальные рынки столкнулись с угрозой масштабного продовольственного кризиса из-за перебоев судоходства через Ормузский пролив. Как отмечает Financial Times, последствия энергетического противостояния уже выходят далеко за пределы нефтяного сектора.

Цены на продукты.

Через стратегический маршрут проходит около пятой части мирового экспорта нефти и газа, а также до трети морских поставок удобрений. Именно этот фактор, по мнению аналитиков, может стать критическим: сбои в поставках удобрений напрямую угрожают урожайности будущих сезонов.

Представитель компании Vitol Пабло Галанте Эскобар заявил, что текущая ситуация фактически "откладывает проблему на потом", рискуя превратить энергетический кризис в продовольственный. Уже сейчас спрос на газ со стороны промышленности резко снизился, а производство аммиака – ключевого компонента удобрений – оказалось под ударом.

Ситуацию усугубляет перераспределение логистических потоков. Из-за напряженности вокруг Ирана и блокады маршрутов Азия наращивает закупки американской нефти, что перегрузило Панамский канал. Очереди судов растягиваются на недели, а стоимость перевозок зерна на отдельных направлениях уже выросла на 50-60%.

Крупные энергетические компании готовы платить миллионы за приоритетный проход, тогда как аграрный сектор оказывается в проигрыше. Дополнительное давление создает дефицит серы – важного сырья для производства удобрений, которое теперь активно потребляет металлургия.

Эксперты предупреждают: если кризис затянется хотя бы на полгода, это может сорвать аграрный цикл 2027 года. Ситуацию может усугубить и паника государств, которые начнут накапливать запасы продовольствия. В таком случае цены на еду рискуют выйти из-под контроля, особенно для стран, зависящих от импорта.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинка сравнила цены на продукты в Канаде и Украине: где дороже.



