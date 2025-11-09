Ціни на хліб зростатимуть: пекарі попереджають про подорожчання через блекаути та дорогі ресурси

Українцям варто готуватися до підвищення цін на хліб – через здорожчання сировини, проблеми з електроенергією та дефіцит кадрів. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, нині закупівельна ціна пшеничного борошна вищого ґатунку сягає 15 тисяч гривень за тонну, першого сорту – 14,5 тисячі, а житнього – близько 18 тисяч гривень із ПДВ.

В Україні готується подорожчання хліба: блекаути, сировина та електроенергія штовхають ціни вгору

Найбільше подорожчало саме житнє борошно – майже вдвічі за останні пів року, що безпосередньо впливає на ціну житнього хліба. Директор запорізького виробництва "Урожай" Олексій Пучков зазначив, що пекарі тривалий час стримували вартість хліба за рахунок власної рентабельності, однак ресурси вже вичерпуються. Ціна пшеничного борошна також зросла приблизно на 30%, а новий урожай не знизив собівартість хліба.

Додатковий тиск на виробників створює подорожчання електроенергії, яка для промислових споживачів коштує втричі дорожче, ніж для населення. Через блекаути пекарні змушені або зупиняти виробництво, або працювати в збиток, адже використання генераторів значно підвищує ціну випікання хліба.

Фахівці галузі визнають, що підвищення цін на хліб узимку неминуче, хоча торгові мережі намагаються стримувати різкі стрибки. За оцінками експертів, вартість хліба може зрости менш ніж на 30%, але уникнути подорожчання вже не вдасться.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, про українку, яка показала ціни 2019 року: що можна було купити на 100 гривень. Той самий набір вартує сьогодні в чотири рази дорожче.