Цены на хлеб будут расти: пекари предупреждают о подорожании из-за блекаутов и дорогих ресурсов

Украинцам следует готовиться к повышению цен на хлеб – из-за удорожания сырья, проблем с электроэнергией и дефицита кадров. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в интервью "Телеграфу". По его словам, сейчас закупочная цена пшеничной муки высшего сорта достигает 15 тысяч гривен за тонну, первого сорта – 14,5 тысяч, а ржаной – около 18 тысяч гривен с НДС.

Больше всего подорожала сама ржаная мука – почти вдвое за последние полгода, что оказывает непосредственное влияние на цену ржаного хлеба. Директор запорожского производства "Урожай" Алексей Пучков отметил, что пекари долгое время сдерживали стоимость хлеба за счет собственной рентабельности, однако ресурсы уже иссякают. Цена пшеничной муки также выросла примерно на 30%, а новый урожай не снизил себестоимость хлеба.

Дополнительное давление на производителей создает удорожание электроэнергии, которая для промышленных потребителей стоит втрое дороже, чем для населения. Из-за блекаутов пекарни вынуждены либо останавливать производство, либо работать в убыток, ведь использование генераторов значительно повышает цену выпечки хлеба.

Специалисты отрасли признают, что повышение цен на хлеб зимой неизбежно, хотя торговые сети пытаются сдерживать резкие скачки. По оценкам экспертов, стоимость хлеба может вырасти менее чем на 30%, но избежать подорожания уже не получится.

