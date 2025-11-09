logo

BTC/USD

103013

ETH/USD

3509.59

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Цены на хлеб будут расти: пекари предупреждают о подорожании из-за блекаутов и дорогих ресурсов
commentss НОВОСТИ Все новости

Цены на хлеб будут расти: пекари предупреждают о подорожании из-за блекаутов и дорогих ресурсов

Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб – резкого скачка не будет, но подорожание неизбежно

9 ноября 2025, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Украинцам следует готовиться к повышению цен на хлеб – из-за удорожания сырья, проблем с электроэнергией и дефицита кадров. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в интервью "Телеграфу". По его словам, сейчас закупочная цена пшеничной муки высшего сорта достигает 15 тысяч гривен за тонну, первого сорта – 14,5 тысяч, а ржаной – около 18 тысяч гривен с НДС.

Цены на хлеб будут расти: пекари предупреждают о подорожании из-за блекаутов и дорогих ресурсов

В Украине готовится подорожание хлеба: блекауты, сырье и электроэнергия толкают цены вверх

Больше всего подорожала сама ржаная мука – почти вдвое за последние полгода, что оказывает непосредственное влияние на цену ржаного хлеба. Директор запорожского производства "Урожай" Алексей Пучков отметил, что пекари долгое время сдерживали стоимость хлеба за счет собственной рентабельности, однако ресурсы уже иссякают. Цена пшеничной муки также выросла примерно на 30%, а новый урожай не снизил себестоимость хлеба.

Дополнительное давление на производителей создает удорожание электроэнергии, которая для промышленных потребителей стоит втрое дороже, чем для населения. Из-за блекаутов пекарни вынуждены либо останавливать производство, либо работать в убыток, ведь использование генераторов значительно повышает цену выпечки хлеба.

Специалисты отрасли признают, что повышение цен на хлеб зимой неизбежно, хотя торговые сети пытаются сдерживать резкие скачки. По оценкам экспертов, стоимость хлеба может вырасти менее чем на 30%, но избежать подорожания уже не получится.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал об украинке, которая показала цены 2019 года: что можно было купить на 100 гривен. Тот же набор стоит сегодня в четыре раза дороже.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости