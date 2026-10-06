Ціни на АЗС можуть шокувати: експерти попередили про стресовий сценарій

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Цінники на стелах АЗС б'ють рекорди, але вже зараз з'явилася інформація, що це не межа. Цінники не тільки можуть знову підстрибнути, але до цього додати дефіцит палива. Про стресовий сценарій для водіїв розповіли експерти.
Ціни на пальне. Фото: з відкритих джерел
Експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив в ефірі "Вечір.LIVE", що через російські атаки на українському ринку палива можуть виникнути перебої з поставками. Тому водіям уже зараз потрібно запастись додатковим обсягом бензину.
Він зазначив, що паливна галузь перебуває під прицілом росіян. За його оцінкою, вже знищено багато інфраструктури. І хоча українська економіка та логістика адаптуються, і вже побудовано нову, логістично та географічно диверсифіковану систему, але її також можуть атакувати.
Експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива. Він прогнозує, що усунення наслідків російських атак може тривати 2-3 тижні. І саме на такі періоди він рекомендує мати власний запас палива.
При цьому він повідомив, що постійно робить запас палива для автомобіля і порадив робити це всім автовласникам.
Фахівець із держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев зазначив, військове протистояння між США та Іраном у вересні розвивається за гіршим сценарієм, що призвело до стрімкого зростання цін на нафту у світі. Це одразу ж спричинило зростання цін на паливо на європейському та українському ринках.
За словами експерта, окремим фактором, що впливає на гаманці водіїв, є поведінка самих операторів ринку палива, які прагнуть перекласти свої ризики на покупців.
За оцінкою Геннадія Рябцева, дефіциту чи зникнення палива з АЗС не варто очікувати – ризик полягає виключно в тому, скільки за нього доведеться платити.
Фахівець зазначив, ціна у 115-120 грн за літр є стресовим ціновим сценарієм, для реалізації якого має збігтися ціла низка несприятливих факторів: збереження чи посилення світового дефіциту дизельного палива; високі європейські котирування; логістичні проблеми та зростання вартості доставки; девальвація гривні
Геннадій Рябцев зазначає, якщо ситуація на зовнішньому ринку стабілізується, а котирування нафтопродуктів підуть вниз, підстав для реалізації такого стресового сценарію стане значно менше.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп передумав перекривати експорт дизеля: чим США заплатили за вирішення проблеми з паливом.