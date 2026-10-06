Ціни на АЗС можуть шокувати: експерти попередили про стресовий сценарій

Цінники на стелах АЗС б'ють рекорди, але вже зараз з'явилася інформація, що це не межа. Цінники не тільки можуть знову підстрибнути, але до цього додати дефіцит палива. Про стресовий сценарій для водіїв розповіли експерти.

Ціни на пальне. Фото: з відкритих джерел

Паливна галузь знаходиться під прицілом росіян

Експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив в ефірі "Вечір.LIVE", що через російські атаки на українському ринку палива можуть виникнути перебої з поставками. Тому водіям уже зараз потрібно запастись додатковим обсягом бензину.

Він зазначив, що паливна галузь перебуває під прицілом росіян. За його оцінкою, вже знищено багато інфраструктури. І хоча українська економіка та логістика адаптуються, і вже побудовано нову, логістично та географічно диверсифіковану систему, але її також можуть атакувати.

"Паливо заводиться бензовозами та вагонами, а також йде по "трубі", але система не є непохитною та куленепробивною. Ворог постійно шукає слабкі місця та, нажаль, їх знаходить. Зокрема, ускладнене, якщо ще не унеможливлене, морське постачання. Тому наслідком російських атак можуть стати логістичні розриви", — сказав він.

Експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива. Він прогнозує, що усунення наслідків російських атак може тривати 2-3 тижні. І саме на такі періоди він рекомендує мати власний запас палива.

"З огляду на те, що в середньому водії витрачають 100 літрів палива щомісяця, потрібно мати 50-70 літрів запасу. І якщо станеться щось подібне, то це вбереже від того, що всі разом кинуться спустошувати заправки і влаштують там ажіотаж і паніку", — зазначив експерт.

При цьому він повідомив, що постійно робить запас палива для автомобіля і порадив робити це всім автовласникам.

"Паливо не прокисне, його завжди можна використати. Тому гроші не пропадуть", — сказав він.

АЗС традиційно прагнуть перекласти значну частину своїх ризиків на кінцевого споживача

Фахівець із держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев зазначив, військове протистояння між США та Іраном у вересні розвивається за гіршим сценарієм, що призвело до стрімкого зростання цін на нафту у світі. Це одразу ж спричинило зростання цін на паливо на європейському та українському ринках.

За словами експерта, окремим фактором, що впливає на гаманці водіїв, є поведінка самих операторів ринку палива, які прагнуть перекласти свої ризики на покупців.

"Оператори традиційно прагнуть перекласти значну частину своїх цінових, валютних та логістичних ризиків на кінцевого споживача. До того ж роблять це асиметрично: коли очікується подорожчання ресурсу, роздрібні ціни нерідко починають зростати ще до того, як дорожчий ресурс фізично надійшов на АЗС. Коли ж зовнішні котирування знижуються, оператори зазвичай посилаються на необхідність спочатку реалізувати раніше придбані дорогі запаси", — зазначає фахівець.

За оцінкою Геннадія Рябцева, дефіциту чи зникнення палива з АЗС не варто очікувати – ризик полягає виключно в тому, скільки за нього доведеться платити.

Фахівець зазначив, ціна у 115-120 грн за літр є стресовим ціновим сценарієм, для реалізації якого має збігтися ціла низка несприятливих факторів: збереження чи посилення світового дефіциту дизельного палива; високі європейські котирування; логістичні проблеми та зростання вартості доставки; девальвація гривні

Геннадій Рябцев зазначає, якщо ситуація на зовнішньому ринку стабілізується, а котирування нафтопродуктів підуть вниз, підстав для реалізації такого стресового сценарію стане значно менше.

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