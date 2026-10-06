Цены на АЗС могут шокировать: эксперты предупредили о стрессовом сценарии

Ценники на стелах АЗС бьют рекорды, но уже сейчас появилась информация, что это еще не предел. Ценники не только могут вновь подпрыгнуть, но к этому добавиться дефицит топлива. О стрессовом сценарии для водителей рассказали эксперты.

Цены на топливо. Фото: из открытых источников

Топливная отрасль находится под прицелом россиян

Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил в эфире "Вечер.LIVE", что из-за российских атак на украинском рынке топлива могут возникнуть перебои с поставками. Поэтому водителям уже сейчас нужно запастись дополнительным объемом бензина.

Он отметил, что топливная отрасль находится под прицелом россиян. По его оценке, уже уничтожено очень много инфраструктуры. И хотя украинская экономика и логистика адаптируются, и уже построена новая, логистически и географически диверсифицированная система, но её также могут атаковать.

"Топливо доставляется бензовозами и вагонами, а также по "трубе", но система не является непоколебимой и пуленепробиваемой. Враг постоянно ищет слабые места и, к сожалению, находит их. В частности, затруднено, если не сделано невозможным, морское снабжение. Поэтому следствием российских атак могут стать логистические сбои", – сказал эксперт.

Эксперт не исключил, что могут возникать перебои с поставками топлива. Он прогнозирует, что устранение последствий российских атак может занять 2-3 недели. И именно на такие периоды он советует иметь собственный запас топлива.

"Учитывая, что в среднем водители расходуют 100 литров топлива ежемесячно, нужно иметь 50–70 литров запаса. И если произойдет нечто подобное, то это убережет от того, что все вместе бросятся опустошать заправки и устроят там ажиотаж и панику", – отметил эксперт.

При этом он сообщил, что постоянно делает запас топлива для автомобиля, и посоветовал делать это всем автовладельцам.

"Топливо не прокиснет, его всегда можно использовать. Поэтому деньги не пропадут", – сказал он.

АЗС традиционно стремятся переложить значительную часть своих рисков на конечного потребителя

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, военное противостояние между США и Ираном в сентябре развивается по худшему сценарию, что привело к стремительному росту цен на нефть в мире. Это сразу же повлекло за собой рост цен на топливо на европейском и украинском рынках.

По словам эксперта, отдельным фактором, влияющим на кошельки водителей, является поведение самих операторов рынка топлива, которые стремятся переложить свои риски на покупателей.

"Операторы традиционно стремятся переложить значительную часть своих ценовых, валютных и логистических рисков на конечного потребителя. Причём делают это асимметрично: когда ожидается подорожание ресурса, розничные цены нередко начинают расти ещё до того, как более дорогой ресурс физически поступил на АЗС. Когда же внешние котировки снижаются, операторы обычно ссылаются на необходимость сначала реализовать ранее приобретенные дорогие запасы", — отмечает специалист.

По оценке Геннадия Рябцева, дефицита или исчезновения топлива с АЗС ожидать не стоит – риск заключается исключительно в том, сколько за него придется платить.

Специалист отметил, цена в 115-120 грн за литр является стрессовым ценовым сценарием, для реализации которого должен совпасть целый ряд неблагоприятных факторов: сохранение или усугубление мирового дефицита дизельного топлива; высокие европейские котировки; логистические проблемы и рост стоимости доставки; девальвация гривны.

Геннадий Рябцев отмечает, если же ситуация на внешнем рынке стабилизируется, а котировки нефтепродуктов пойдут вниз, оснований для реализации такого стрессового сценария станет значительно меньше.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп передумал перекрывать экспорт дизеля: чем США заплатили за решение проблемы с топливом.