“Ціни можуть злетіти”: названо продукти, які першими подорожчають в Україні через війну на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході може незабаром відчутно вплинути на ціни продуктів в Україні. Експерти попереджають, що деякі популярні овочі можуть подорожчати вже найближчим часом.

В Україні прогнозують різке подорожчання популярних продуктів

Про це повідомляє видання Delo.ua з посиланням на аналітика “Українського клубу аграрного бізнесу” Максима Гопку.

За словами експерта, найшвидше зростання цін може торкнутися імпортних овочів, зокрема помідорів та огірків.

Причина в тому, що значна частина цих продуктів постачається в Україну з-за кордону.

Зокрема, понад 80% помідорів та огірків на українському ринку імпортують із Туреччини.

Саме тому будь-які проблеми з логістикою або міжнародними перевезеннями можуть швидко вплинути на їхню вартість.

Чому війна впливає на ціни

Фахівці пояснюють, що ескалація конфлікту на Близькому Сході впливає на глобальну економіку одразу через кілька факторів.

По-перше, це подорожчання нафти, яке автоматично призводить до зростання цін на пальне.

По-друге, виникають ризики для морських торговельних маршрутів, що може спричиняти затримки постачання.

Крім того, через небезпеку для судноплавства зростає вартість страхування вантажів і транспортування товарів.

У результаті логістика стає дорожчою, а це прямо впливає на кінцеву ціну продуктів у магазинах.

Які фактори підштовхують ціни в Україні

Окрім глобальних причин, на ситуацію впливають і внутрішні економічні фактори.

Серед них експерти називають:

зростання роздрібних цін на пальне;

підвищення курсу долара;

подорожчання імпортних складових виробництва.

За словами аналітиків, навіть українські фермери часто залежать від імпортних ресурсів.

Йдеться про насіння, добрива, пакувальні матеріали та сільськогосподарське обладнання.

Тому коливання валютного курсу або подорожчання логістики автоматично впливають і на вартість продукції, вирощеної в Україні.

Які продукти можуть подорожчати першими

Найбільш вразливими до змін експерти називають тепличні та імпортні овочі й фрукти.

Зокрема, мова йде про: помідори; огірки; деякі види зелені; ранні овочі, які привозять з-за кордону.

“Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів”, – зазначив Максим Гопка.

Експерти додають, що у разі тривалого загострення ситуації на Близькому Сході подорожчання може торкнутися і інших продуктів, адже глобальні логістичні ланцюги залишаються дуже чутливими до будь-яких конфліктів.

