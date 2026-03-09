logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події “Ціни можуть злетіти”: названо продукти, які першими подорожчають в Україні через війну на Близькому Сході
commentss НОВИНИ Всі новини

“Ціни можуть злетіти”: названо продукти, які першими подорожчають в Україні через війну на Близькому Сході

Ескалація конфлікту на Близькому Сході може вплинути на ціни в українських магазинах. Найшвидше подорожчання очікується на імпортні овочі.

9 березня 2026, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Війна на Близькому Сході може незабаром відчутно вплинути на ціни продуктів в Україні. Експерти попереджають, що деякі популярні овочі можуть подорожчати вже найближчим часом.

“Ціни можуть злетіти”: названо продукти, які першими подорожчають в Україні через війну на Близькому Сході

В Україні прогнозують різке подорожчання популярних продуктів

Про це повідомляє видання Delo.ua з посиланням на аналітика “Українського клубу аграрного бізнесу” Максима Гопку.

За словами експерта, найшвидше зростання цін може торкнутися імпортних овочів, зокрема помідорів та огірків.

Причина в тому, що значна частина цих продуктів постачається в Україну з-за кордону.

Зокрема, понад 80% помідорів та огірків на українському ринку імпортують із Туреччини.

Саме тому будь-які проблеми з логістикою або міжнародними перевезеннями можуть швидко вплинути на їхню вартість.

Чому війна впливає на ціни

Фахівці пояснюють, що ескалація конфлікту на Близькому Сході впливає на глобальну економіку одразу через кілька факторів.

По-перше, це подорожчання нафти, яке автоматично призводить до зростання цін на пальне.

По-друге, виникають ризики для морських торговельних маршрутів, що може спричиняти затримки постачання.

Крім того, через небезпеку для судноплавства зростає вартість страхування вантажів і транспортування товарів.

У результаті логістика стає дорожчою, а це прямо впливає на кінцеву ціну продуктів у магазинах.

Які фактори підштовхують ціни в Україні

Окрім глобальних причин, на ситуацію впливають і внутрішні економічні фактори.

Серед них експерти називають:

зростання роздрібних цін на пальне;
підвищення курсу долара;
подорожчання імпортних складових виробництва.

За словами аналітиків, навіть українські фермери часто залежать від імпортних ресурсів.

Йдеться про насіння, добрива, пакувальні матеріали та сільськогосподарське обладнання.

Тому коливання валютного курсу або подорожчання логістики автоматично впливають і на вартість продукції, вирощеної в Україні.

Які продукти можуть подорожчати першими

Найбільш вразливими до змін експерти називають тепличні та імпортні овочі й фрукти.

Зокрема, мова йде про: помідори; огірки; деякі види зелені; ранні овочі, які привозять з-за кордону.

“Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів”, – зазначив Максим Гопка.

Експерти додають, що у разі тривалого загострення ситуації на Близькому Сході подорожчання може торкнутися і інших продуктів, адже глобальні логістичні ланцюги залишаються дуже чутливими до будь-яких конфліктів.

Читайте також в "Коментарях", які гриби можна збирати в березні. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини