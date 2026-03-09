"Цены могут взлететь": названы продукты, которые первыми подорожают в Украине из-за войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке может ощутимо повлиять на цены продуктов в Украине. Эксперты предупреждают, что некоторые популярные овощи могут подорожать в ближайшее время .

В Украине прогнозируют резкое удорожание популярных продуктов

Об этом сообщает издание Delo.ua со ссылкой на аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максима Гопко.

По словам эксперта, самый быстрый рост цен может затронуть импортные овощи, в том числе помидоры и огурцы .

Причина в том, что значительная часть этих продуктов поставляется в Украину из-за границы.

В частности, более 80% помидоров и огурцов на украинском рынке импортируется из Турции .

Поэтому любые проблемы с логистикой или международными перевозками могут быстро повлиять на их стоимость.

Почему война влияет на цены

Специалисты объясняют, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке влияет на глобальную экономику сразу из-за нескольких факторов.

Во-первых, это подорожание нефти , которое автоматически приводит к росту цен на топливо.

Во-вторых, возникают риски для морских торговых маршрутов , что может вызвать задержки поставки.

Кроме того, из-за опасности для судоходства растет стоимость страхования грузов и транспортировки товаров .

В результате логистика становится дороже, а это напрямую влияет на конечную цену продуктов в магазинах.

Какие факторы подталкивают цены в Украине

Кроме глобальных причин, на ситуацию влияют и внутренние экономические факторы.

Среди них эксперты называют:

рост розничных цен на горючее;

повышение курса доллара;

удорожание импортных составляющих производства.

По словам аналитиков, даже украинские фермеры зачастую зависят от импортных ресурсов.

Речь идет о семенах, удобрениях, упаковочных материалах и сельскохозяйственном оборудовании .

Поэтому колебания валютного курса или удорожание логистики автоматически влияют и на стоимость выращенной в Украине продукции.

Какие продукты могут подорожать первыми

Наиболее уязвимыми к изменениям эксперты называют тепличные и импортные овощи и фрукты .

В частности, речь идет о: помидорах; огурцы; некоторые виды зелени; ранние овощи, привозимые из-за границы.

"Скорейший и самый ощутимый рост цен коснется импортных и тепличных овощей и фруктов", — отметил Максим Гопка.

Эксперты добавляют, что в случае длительного обострения ситуации на Ближнем Востоке подорожание может затронуть и другие продукты , ведь глобальные логистические цепи остаются очень чувствительными к любым конфликтам.

