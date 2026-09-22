Ціна порятунку життів: що сталося з рятувальниками ДСНС за час великої війни

Українські рятувальники продовжують виконувати завдання в умовах надвисокого ризику для життя, щодня ліквідовуючи наслідки ворожих ударів та потрапляючи під повторні обстріли з боку окупантів. Офіційні дані щодо втрат серед особового складу та поточної комплектації засобами індивідуального захисту стали відомі завдяки відповіді профільного відомства на журналістський запит порталу "Коментарі".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з верифікованою статистикою, зафіксовано сотні випадків травмування та загибелі фахівців цивільного захисту під час гасіння пожеж та розбору завалів.

"Станом на 17 вересня 2026 року під час виконання службових обов’язків за період із 24 лютого 2022 року загинули 130 співробітників ДСНС, — повідомляється у додатку до офіційного листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій, де деталізовано наслідки ворожої агресії для структури. Відомство також навело дані щодо травмованих на службі: — За цей же період 697 співробітників ДСНС дістали поранення різного ступеня важкості під час виконання професійних завдань за час повномасштабного вторгнення".





Попри колосальну небезпеку, героїзм рятувальників знаходить найвище визнання на державному рівні. За час великої війни шістьом співробітникам ДСНС було присвоєно звання "Герой України", одному із них це почесне звання присуджено посмертно.

Аби мінімізувати ризики для людей, які першими прибувають на місця прильотів, керівництво служби запровадило суворі технічні регламенти, деталі яких тримаються у таємниці.

"З метою забезпечення безпеки особового складу ДСНС інформація щодо безпекового протоколу під час виїздів на ліквідацію наслідків прильотів та заходів для мінімізації втрат особового складу не розголошується, — підкреслюють у відомстві, зазначаючи водночас, що матеріальне забезпечення є безкомпромісним. У ДСНС запевнили: — Особовий склад підрозділів, які виїжджають на передову чи у прифронтові міста, забезпечений у повному обсязі бронежилетами 6 класу захисту та бронешоломами 1 класу захисту відповідно до чинних ДСТУ".

Окрему увагу в структурі приділяють ментальному здоров'ю підлеглих. Рятувальники, які стикаються з ПТСР та бойовим стресом, проходять тривалу довгострокову реабілітацію на базі медико-психологічних центрів МВС та спеціалізованого комплексу "Одеський" ДСНС. Психологічна служба забезпечує безперервний супровід: фахівці проводять оцінку стану бійців безпосередньо під час виїздів, надають індивідуальні консультації та навчають технікам саморегуляції, що дозволяє своєчасно реагувати на перенесені психотравмувальні події.