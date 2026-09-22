Цена спасения жизней: что произошло со спасателями ГСЧС за время большой войны

Украинские спасатели продолжают выполнять задачи в условиях сверхвысокого риска для жизни, ежедневно ликвидируя последствия вражеских ударов и подвергаясь повторным обстрелам со стороны оккупантов. Официальные данные по потерям среди личного состава и текущей комплектации средствами индивидуальной защиты стали известны благодаря ответу профильного ведомства на журналистский запрос портала "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно верифицированной статистике, зафиксированы сотни случаев травмирования и гибели специалистов гражданской защиты при тушении пожаров и разборе завалов.

"По состоянию на 17 сентября 2026 года во время исполнения служебных обязанностей за период с 24 февраля 2022 года погибли 130 сотрудников ГСЧС, — сообщается в приложении к официальному письму Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, где детализированы последствия враждебной агрессии для структуры. Ведомство также привело данные о травмированных на службе: — За этот же период 697 сотрудников ГСЧС получили ранения разной степени тяжести во время выполнения профессиональных задач за время полномасштабного вторжения".





Несмотря на колоссальную опасность, героизм спасателей обретает высшее признание на государственном уровне. За время войны шестерым сотрудникам ГСЧС было присвоено звание "Герой Украины", одному из них это почетное звание присуждено посмертно.

Чтобы минимизировать риски для людей, которые первыми прибывают на места прилетов, руководство службы ввело строгие технические регламенты, детали которых держатся в тайне.

"В целях обеспечения безопасности личного состава ГСЧС информация о протоколе безопасности при выездах на ликвидацию последствий прилетов и мероприятий по минимизации потерь личного состава не разглашается, — подчеркивают в ведомстве, отмечая одновременно, что материальное обеспечение является бескомпромиссным. В ГСЧС заверили: — Личный состав подразделений, выезжающих на передовую или прифронтовые города, обеспечен в полном объеме бронежилетами 6 класса защиты и бронешлемами 1 класса защиты в соответствии с действующими ГОСТами".

Особое внимание в структуре уделяют ментальному здоровью подчиненных. Спасатели, сталкивающиеся с ПТСР и боевым стрессом, проходят длительную долгосрочную реабилитацию на базе медико-психологических центров МВД и специализированного комплекса "Одесский" ГСЧС. Психологическая служба обеспечивает непрерывное сопровождение: специалисты проводят оценку состояния бойцов непосредственно во время выездов, предоставляют индивидуальные консультации и обучают техникам саморегуляции, что позволяет своевременно реагировать на перенесенные психотравмирующие события.