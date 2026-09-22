Цена спасения жизней: что произошло со спасателями ГСЧС за время большой войны

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Украинские спасатели продолжают выполнять задачи в условиях сверхвысокого риска для жизни, ежедневно ликвидируя последствия вражеских ударов и подвергаясь повторным обстрелам со стороны оккупантов. Официальные данные по потерям среди личного состава и текущей комплектации средствами индивидуальной защиты стали известны благодаря ответу профильного ведомства на журналистский запрос портала "Комментарии".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно верифицированной статистике, зафиксированы сотни случаев травмирования и гибели специалистов гражданской защиты при тушении пожаров и разборе завалов.
Несмотря на колоссальную опасность, героизм спасателей обретает высшее признание на государственном уровне. За время войны шестерым сотрудникам ГСЧС было присвоено звание "Герой Украины", одному из них это почетное звание присуждено посмертно.
Чтобы минимизировать риски для людей, которые первыми прибывают на места прилетов, руководство службы ввело строгие технические регламенты, детали которых держатся в тайне.
Особое внимание в структуре уделяют ментальному здоровью подчиненных. Спасатели, сталкивающиеся с ПТСР и боевым стрессом, проходят длительную долгосрочную реабилитацию на базе медико-психологических центров МВД и специализированного комплекса "Одесский" ГСЧС. Психологическая служба обеспечивает непрерывное сопровождение: специалисты проводят оценку состояния бойцов непосредственно во время выездов, предоставляют индивидуальные консультации и обучают техникам саморегуляции, что позволяет своевременно реагировать на перенесенные психотравмирующие события.