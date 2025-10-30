Цифри багатьох здивують: демограф розповіла, скільки людей зараз в Україні

Рубрики
Станом на сьогодні в Україні на підконтрольних територіях мешкає приблизно 28-30 мільйонів осіб. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Обозу" розповіла директор Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова.
Щодо кількості українських біженців за кордоном, то, за словами демографа, в ЄС проживає приблизно 4,3 млн. українців. Ще близько мільйона – в інших країнах: у Британії, США, Канаді, дехто виїхав до Латинської Америки.
А от порахувати кількість населення на окупованих територіях значно складніше, каже демограф.
Щодо перспектив повернення біженців в Україну після війни, то, на думку Лібанової, масштаби залежатимуть від низки чинників.
Також біженці зважуватимуть власну ситуацію: хтось чудово адаптувався за кордоном, інші навпаки почуваються не на своєму місці; хтось має житло в Україні, інші, навпаки, всі втратили і їм нікуди повертатися; також для багатьох важливо, чи в Україні залишилися близькі родичі.
