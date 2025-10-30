logo_ukra

Цифри багатьох здивують: демограф розповіла, скільки людей зараз в Україні
Цифри багатьох здивують: демограф розповіла, скільки людей зараз в Україні

Найважче порахувати кількість населення на окупованих територіях

30 жовтня 2025, 07:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Станом на сьогодні в Україні на підконтрольних територіях мешкає приблизно 28-30 мільйонів осіб. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Обозу" розповіла директор Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

Цифри багатьох здивують: демограф розповіла, скільки людей зараз в Україні

Українці. Фото: з відкритих джерел

Щодо кількості українських біженців за кордоном, то, за словами демографа, в ЄС проживає приблизно 4,3 млн. українців. Ще близько мільйона – в інших країнах: у Британії, США, Канаді, дехто виїхав до Латинської Америки.

А от порахувати кількість населення на окупованих територіях значно складніше, каже демограф.

"Проблема в тому, що ми не знаємо нічого про долю тих людей: коли території окупували, частина громадян евакуювалася у західному напрямку, частина – потрапила під окупацію", — наголосила вона.

Щодо перспектив повернення біженців в Україну після війни, то, на думку Лібанової, масштаби залежатимуть від низки чинників.

"Перше, що впливає на рішення людей, повертатися чи ні — це фактор безпеки. І чим швидше закінчиться війна, тим більше людей повернеться", — каже фахівець.

Також біженці зважуватимуть власну ситуацію: хтось чудово адаптувався за кордоном, інші навпаки почуваються не на своєму місці; хтось має житло в Україні, інші, навпаки, всі втратили і їм нікуди повертатися; також для багатьох важливо, чи в Україні залишилися близькі родичі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з огляду на те, що потік українських біженців до країн Європи не припиняється, політики у Німеччині та Польщі, де мешкає найбільша кількість громадян України в Європейському Союзі – почали висловлювати невдоволення. Найбільше європейців розлютило те, що почало зростати кількість молодих українських хлопців, які прибувають до Європи після того, як Київ пом'якшив правила виїзду. Про це пише рейтингове видання Politico.




