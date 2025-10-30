logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Цифры многих удивят: демограф рассказала, сколько людей сейчас в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Цифры многих удивят: демограф рассказала, сколько людей сейчас в Украине

Труднее всего посчитать количество населения на оккупированных территориях

30 октября 2025, 07:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

По состоянию на сегодня в Украине на подконтрольных территориях проживает приблизительно 28-30 миллионов человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Обозу" рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Цифры многих удивят: демограф рассказала, сколько людей сейчас в Украине

Украинцы. Фото: из открытых источников

Относительно количества украинских беженцев за рубежом, то, по словам демографа, в ЕС проживает приблизительно 4,3 млн украинцев. Еще около миллиона – в других странах: в Британии, США, Канаде, некоторые уехали в Латинскую Америку.

А вот посчитать количество населения на оккупированных территориях значительно труднее, говорит демограф.

"Проблема в том, что мы не знаем ничего о судьбах тех людей: когда территории оккупировали, часть граждан эвакуировалась в западном направлении, часть – попала под оккупацию", — отметила она.

Что касается перспектив возвращения беженцев в Украину после войны, то, по мнению Либановой, масштабы будут зависеть от ряда факторов.

"Первое, что влияет на решение людей, возвращаться или нет, — это фактор безопасности. И чем быстрее закончится война, тем больше людей вернется", — говорит специалист.

Также беженцы будут взвешивать собственную ситуацию: кто-то прекрасно адаптировался за рубежом, другие наоборот чувствуют себя не на своем месте; кто-то имеет жилье в Украине, другие наоборот все потеряли и им некуда возвращаться; также для многих важно, остались ли в Украине близкие родственники.

Читайте также на портале "Комментарии" — учитывая то, что поток украинских беженцев в страны Европы не прекращается, политики в Германии и Польше, где проживает наибольшее количество граждан Украины в Европейском Союзе – начали высказывать недовольство. Больше всего европейцев обозлило то, что начало увеличиваться количество молодых украинских парней, прибывающих в Европу после того, как Киев смягчил правила выезда. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости