Цифры многих удивят: демограф рассказала, сколько людей сейчас в Украине

По состоянию на сегодня в Украине на подконтрольных территориях проживает приблизительно 28-30 миллионов человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Обозу" рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Украинцы. Фото: из открытых источников

Относительно количества украинских беженцев за рубежом, то, по словам демографа, в ЕС проживает приблизительно 4,3 млн украинцев. Еще около миллиона – в других странах: в Британии, США, Канаде, некоторые уехали в Латинскую Америку.

А вот посчитать количество населения на оккупированных территориях значительно труднее, говорит демограф.

"Проблема в том, что мы не знаем ничего о судьбах тех людей: когда территории оккупировали, часть граждан эвакуировалась в западном направлении, часть – попала под оккупацию", — отметила она.

Что касается перспектив возвращения беженцев в Украину после войны, то, по мнению Либановой, масштабы будут зависеть от ряда факторов.

"Первое, что влияет на решение людей, возвращаться или нет, — это фактор безопасности. И чем быстрее закончится война, тем больше людей вернется", — говорит специалист.

Также беженцы будут взвешивать собственную ситуацию: кто-то прекрасно адаптировался за рубежом, другие наоборот чувствуют себя не на своем месте; кто-то имеет жилье в Украине, другие наоборот все потеряли и им некуда возвращаться; также для многих важно, остались ли в Украине близкие родственники.

Читайте также на портале "Комментарии" — учитывая то, что поток украинских беженцев в страны Европы не прекращается, политики в Германии и Польше, где проживает наибольшее количество граждан Украины в Европейском Союзе – начали высказывать недовольство. Больше всего европейцев обозлило то, что начало увеличиваться количество молодых украинских парней, прибывающих в Европу после того, как Киев смягчил правила выезда. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".



