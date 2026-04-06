Чому візит Зеленського на Близький Схід називають історичним: що може отримати Україна

Володимир Зеленський зараз робить те, чого українська дипломатія не робила ніколи: формує альтернативну мережу регіональних партнерів, яка тисне на Росію одночасно економічно, дипломатично і технологічно. Таку думку висловив доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко.

Експерт зазначив, поки тристоронні переговори "Україна – США – Росія" стоять на паузі через ескалацію на Близькому Сході, Київ не чекає – він нарощує суб'єктність.

"І Дамаск у цій конструкції – це не просто ще одна столиця для фотозвіту. Це столиця, яка ще півтора року тому була союзником Москви. Сам факт, що президент воюючої України приїжджає туди і обговорює безпекову співпрацю, – це серйозний геополітичний сигнал. Чи перетвориться він на стійкий стратегічний результат – залежить від того, наскільки швидко за дипломатичними жестами підуть реальні контракти, реальні поставки й реальні інституції", – зазначив експерт.

Ігор Петренко зауважує, якщо ж говорити про те, що конкретно може одержати Україна, то, по-перше, дипломатичне розширення присутності на Близькому Сході. Сибіга та його сирійський колега аш-Шайбані домовилися про відкриття посольств у Києві та Дамаску найближчим часом. За даними МЗС, обсяги двосторонньої торгівлі зросли вдев'ятеро з моменту підписання комюніке у вересні 2025-го. По-друге, продовольчий вимір: Україна підтверджує свою роль надійного постачальника зерна, ініціатива "Зерно з України" прямо обговорювалася під час переговорів. По-третє, і це, мабуть, найцікавіше – тема російських військових баз.

