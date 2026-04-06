Почему визит Зеленского на Ближний Восток называют историческим: что может получить Украина

Владимир Зеленский сейчас делает то, чего украинская дипломатия не делала никогда: формирует альтернативную сеть региональных партнеров, которая оказывает давление на Россию одновременно экономически, дипломатично и технологически. Такое мнение высказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

Эксперт отметил, пока трехсторонние переговоры Украина – США – Россия стоят на паузе из-за эскалации на Ближнем Востоке, Киев не ждет – он наращивает субъектность.

И Дамаск в этой конструкции – это не просто еще одна столица для фотоотчета. Это столица, еще полтора года назад являвшаяся союзником Москвы. Сам факт, что президент воюющей Украины приезжает туда и обсуждает сотрудничество безопасности, – это серьезный геополитический сигнал. Превратится ли он в устойчивый стратегический результат – зависит от того, насколько быстро по дипломатическим жестам последуют реальные контракты, реальные поставки и реальные институты", – отметил эксперт.

Игорь Петренко отмечает, что если говорить о том, что конкретно может получить Украина, то, во-первых, дипломатическое расширение присутствия на Ближнем Востоке. Сибига и его сирийский коллега аш-Шайбани договорились об открытии посольств в Киеве и Дамаске в ближайшее время. По данным МИД, объемы двусторонней торговли выросли в девять раз с момента подписания коммюнике в сентябре 2025-го. Во-вторых, продовольственное измерение: Украина подтверждает свою роль надежного поставщика зерна, инициатива "Зерно из Украины" прямо обсуждалась в ходе переговоров. В третьих, и это, пожалуй, самое интересное – тема российских военных баз.

Читайте на портале "Комментарии" — переговоры между США и Ираном о прекращении огня оказались на грани провала, что резко повышает риск масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.



