Чому візит Зеленського до Сирії вже називають історичним та несподіваним: що може змінитися

Приїзд Володимира Зеленського до Дамаску став неочікуваним, але дуже показовим. Тут варто звернути увагу на три показових моменти: це перший повноцінний візит після відновлення дипвідносин. Друге: це продовження контакту, започаткованого у 2025 році. Третє: і водночас це новий рівень взаємодії. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський та Ахмед аш-Шараа.

Експерт зауважив, відразу варто звернути увагу на те, про що домовлялись. Ключові блоки переговорів: безпека і війна, обговорення війни Росії проти України, інтерес Сирії до обміну військовим досвідом, потенційна співпраця у сфері безпеки.

"Регіональна ситуація наразі досить специфічна. Близький Схід у фазі турбулентності, Потрібний пошук форматів стабілізації. Окремим пунктом стала продовольча безпека. Україна може виступити, як гарант постачання і тим самим отримати можливість посилення ролі у регіоні", – зауважив аналітик.

За його словами, окремим пунктом стали енергетика та інфраструктура. Сирія потребує відновлення. Україна пропонує експертизу.

"Ну, і, звісно ж, політична рамка. Всі побачили сигнал про готовність до довгострокової співпраці. Чому це важливо? Сирія десятиліттями була в орбіті Росії. І раптом: контакт на найвищому рівні з Україною, обговорення безпеки, плюс трикутник Україна – Сирія – Туреччина. Це вже не просто дипломатія. Це – зміна конфігурації", – зауважив Ілія Куса.

На його думку, це означає, що Сирія диверсифікується. Менша залежність від Москви. Пошук нових партнерів. Україна заходить у Близький Схід не як “жертва війни”, а як експортер безпеки і рішень. Війна трансформує статус України. Досвід ЗСУ стає товаром навіть для нестандартних партнерів

Експерт зауважує, окремо варто сказати про зернову дипломатію 2.0. Від поставок до системної ролі у регіоні.

"Головний сигнал: Україна починає працювати не тільки із союзниками, а й із тими, хто раніше був у зоні впливу Росії. І це вже інша геополітика", – підсумував експерт.

