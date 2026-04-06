Чому візит Зеленського до Сирії вже називають історичним та несподіваним: що може змінитися

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Приїзд Володимира Зеленського до Дамаску став неочікуваним, але дуже показовим. Тут варто звернути увагу на три показових моменти: це перший повноцінний візит після відновлення дипвідносин. Друге: це продовження контакту, започаткованого у 2025 році. Третє: і водночас це новий рівень взаємодії. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Володимир Зеленський та Ахмед аш-Шараа. Фото: сайт Офісу президента України
Експерт зауважив, відразу варто звернути увагу на те, про що домовлялись. Ключові блоки переговорів: безпека і війна, обговорення війни Росії проти України, інтерес Сирії до обміну військовим досвідом, потенційна співпраця у сфері безпеки.
За його словами, окремим пунктом стали енергетика та інфраструктура. Сирія потребує відновлення. Україна пропонує експертизу.
На його думку, це означає, що Сирія диверсифікується. Менша залежність від Москви. Пошук нових партнерів. Україна заходить у Близький Схід не як “жертва війни”, а як експортер безпеки і рішень. Війна трансформує статус України. Досвід ЗСУ стає товаром навіть для нестандартних партнерів
Експерт зауважує, окремо варто сказати про зернову дипломатію 2.0. Від поставок до системної ролі у регіоні.
