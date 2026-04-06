Почему визит Зеленского в Сирию уже называют историческим и неожиданным: что может измениться

Приезд Владимира Зеленского в Дамаск стал неожиданным, но очень показательным. Здесь следует обратить внимание на три показательных момента: это первый полноценный визит после восстановления дипотношений. Второе: это продолжение контакта, начатого в 2025 году. Третье: и в то же время это новый уровень взаимодействия. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Ахмед аш-Шара.

Эксперт отметил, что сразу стоит обратить внимание на то, о чем договаривались. Ключевые блоки переговоров: безопасность и война, обсуждение войны России против Украины, интерес Сирии к обмену военным опытом, потенциальное сотрудничество в сфере безопасности.

"Региональная ситуация пока достаточно специфична. Ближний Восток в фазе турбулентности, нужен поиск форматов стабилизации. Отдельным пунктом стала продовольственная безопасность. Украина может выступить как гарант поставки и тем самым получить возможность усиления роли в регионе", – отметил аналитик.

По его словам, отдельным пунктом стали энергетика и инфраструктура. Сирия нуждается в восстановлении. Украина предлагает экспертизу.

"Ну, и, конечно, политическая рамка. Все увидели сигнал о готовности к долгосрочному сотрудничеству. Почему это важно? Сирия десятилетиями была в орбите России. И вдруг: контакт на самом высоком уровне с Украиной, обсуждение безопасности, плюс треугольник Украина – Сирия – Турция. Это уже не просто дипломатия. Это – изменение конфигурации", – заметил Илия Куса.

По его мнению, это означает, что Сирия диверсифицируется. Меньшая зависимость от Москвы. Поиск новых партнеров. Украина заходит в Ближний Восток не как жертва войны, а как экспортер безопасности и решений. Война преобразует статус Украины. Опыт ВСУ становится товаром даже для нестандартных партнеров

Эксперт отмечает, что отдельно стоит сказать о зерновой дипломатии 2.0. От поставок к системной роли в регионе.

"Главный сигнал: Украина начинает работать не только с союзниками, но и с теми, кто раньше находился в зоне влияния России. И это уже другая геополитика", – подытожил эксперт.

