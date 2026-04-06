Почему визит Зеленского в Сирию уже называют историческим и неожиданным: что может измениться

Кравцев Сергей
Приезд Владимира Зеленского в Дамаск стал неожиданным, но очень показательным. Здесь следует обратить внимание на три показательных момента: это первый полноценный визит после восстановления дипотношений. Второе: это продолжение контакта, начатого в 2025 году. Третье: и в то же время это новый уровень взаимодействия. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Владимир Зеленский и Ахмед аш-Шара.
Эксперт отметил, что сразу стоит обратить внимание на то, о чем договаривались. Ключевые блоки переговоров: безопасность и война, обсуждение войны России против Украины, интерес Сирии к обмену военным опытом, потенциальное сотрудничество в сфере безопасности.
По его словам, отдельным пунктом стали энергетика и инфраструктура. Сирия нуждается в восстановлении. Украина предлагает экспертизу.
По его мнению, это означает, что Сирия диверсифицируется. Меньшая зависимость от Москвы. Поиск новых партнеров. Украина заходит в Ближний Восток не как жертва войны, а как экспортер безопасности и решений. Война преобразует статус Украины. Опыт ВСУ становится товаром даже для нестандартных партнеров
Эксперт отмечает, что отдельно стоит сказать о зерновой дипломатии 2.0. От поставок к системной роли в регионе.
