Чому візит Зеленського до Сербії більше, ніж важливий: що за ним стоїть

Сьомого серпня Зеленський уперше в історії прилетів до Белграда. У протоколі – меморандум про ветеринарію та безпечність харчових продуктів. У змісті – снаряди. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський та Александар Вучич. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт нагадав, Сербія не приєдналася до санкцій проти Росії й не збирається. Вучич був на московському параді. Соціологи фіксують, що близько сімдесяти відсотків сербів ставляться до Росії тепло. За звичною шкалою "свій – чужий" це країна, до якої українському президентові їхати незручно. Він поїхав. Тому що сербські заводи роками закривають відчутну частину нашої потреби у снарядах радянських калібрів. Не напряму: Белград офіційно не продає зброю ані Україні, ані Росії.

За словами експерта, Вучич сам пояснив механіку в інтервʼю Financial Times з обеззброюючою відвертістю – ми експортуємо боєприпаси, ми не можемо постачати їх Україні чи Росії, але у нас багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що покупці роблять із товаром далі – юридично вже не сербська справа. За оцінками, лише до середини 2024 року цим маршрутом до України дійшло зброї та боєприпасів приблизно на вісімсот мільйонів євро.

"Це не прихильність. Це двадцять тисяч робочих місць на оборонних підприємствах, успадкованих від Югославії, і найкраща конʼюнктура за тридцять років. Сербський ВПК не любить Україну. Він любить замовлення. А тепер сусід. Болгарія – член ЄС і НАТО, країна, яка з 2022 року передала Україні тринадцять пакетів військової допомоги. У квітні тамтешні вибори переконливо виграв Румен Радев, у травні він очолив уряд, а вже девʼятого червня міністр оборони Димитр Стоянов повідомив, що зброї більше не буде. Формулювання варте того, щоб його запамʼятати: Україні потрібні люди, а не зброя, зброї в неї достатньо. Йшлося про державні постачання з армійських складів – комерційний експорт болгарських виробників уряд публічно не закривав, і це окрема історія, але канал, на який Київ розраховував, звузився", – зазначив експерт.

Він зауважує, дві країни, два дзеркальні результати. Формально дружня і союзницька зупиняється. Формально проросійська постачає. Симпатії суспільств тут узагалі ні до чого – працюють інтереси конкретних урядів і конкретних галузей.

"Сербія не союзник і ним не стане. Цей канал тримається на грошах, посередниках і особистому розрахунку однієї людини, а розрахунок може змінитися за півроку. Косово, тиск Москви, внутрішня політика – усе це здатне перекрити постачання швидше, ніж будь-яка декларація його гарантує. Ми маємо справу не з дружбою, а з ринком, який поки що працює на нас. І саме тому цей епізод вартий уваги більше, ніж виглядає", – зауважив аналітик.

Він підсумовує, висновок простий і неприємний для тих, хто звик міряти світ симпатіями. Нам не потрібні друзі – нам потрібні постачальники, і купувати треба потужності, а не лояльність. Це означає три речі: платити живими грошима і вчасно, тримати щонайменше два незалежні канали на кожну критичну позицію, і не витрачати ресурс на образи через соціологічні рейтинги прихильності до Росії в чужих країнах. Сербські снаряди не стають гіршими від того, що сімдесят відсотків сербів симпатизують Кремлю. А болгарська допомога не стала надійнішою від того, що Болгарія – наш союзник по НАТО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Вучич зробив тривожний прогноз про війну в Україні.