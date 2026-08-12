Почему визит Зеленского в Сербию больше, чем важный: что за ним стоит

Седьмого августа Зеленский впервые в истории прилетел в Белград. В протоколе – меморандум о ветеринарии и безопасности пищевых продуктов. В содержании – снаряды. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Александар Вучич. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России и не собирается. Учитель был на московском параде. Социологи фиксируют, что около семидесяти процентов сербов относятся к России тепло. По привычной шкале "свой – чужой" это страна, в которую украинскому президенту ехать неудобно. Он уехал. Потому что сербские заводы годами закрывают ощутимую часть нашей потребности в снарядах советских калибров. Не напрямую: Белград официально не продает оружие ни Украине, ни России.

По словам эксперта, Вучич сам объяснил механику в интервью Financial Times с обезоруживающей откровенностью – мы экспортируем боеприпасы, мы не можем поставлять их Украине или России, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что покупатели делают с товаром дальше – юридически уже не сербское дело. По оценкам, только к середине 2024 года по этому маршруту до Украины дошло оружия и боеприпасов примерно на восемьсот миллионов евро.

"Это не благосклонность. Это двадцать тысяч рабочих мест на оборонных предприятиях, унаследованных от Югославии, и лучшая конъюнктура за тридцать лет. Сербский ВПК не любит Украину. Он любит заказ. А теперь сосед. Болгария – член ЕС и НАТО, страна, которая с 2022 года передала Украине тринадцать пакетов военной помощи. В апреле тамошние выборы убедительно выиграл Румен Радев, в мае он возглавил правительство, а уже 9 июня министр обороны Димитр Стоянов сообщил, что оружия больше не будет. Формулировка стоит того, чтобы его запомнить: Украине нужны люди, а не оружие, оружия у нее достаточно. Речь шла о государственных поставках из армейских складов – коммерческий экспорт болгарских производителей правительство публично не закрывало, и это отдельная история, но канал, на который Киев рассчитывал, сузился", – отметил эксперт.

Он отмечает, что две страны, два зеркальных результата. Формально дружеская и союзническая останавливается. Формально пророссийский поставляет. Симпатии обществ здесь вообще не при чем – работают интересы конкретных правительств и конкретных отраслей.

Сербия не союзник и им не станет. Этот канал держится на деньгах, посредниках и личном расчете на одного человека, а расчет может измениться за полгода. Косово, давление Москвы, внутренняя политика – все это способно перекрыть поставки быстрее, чем любая декларация его гарантирует. Мы имеем дело не с дружбой, а с рынком, пока работающим на нас. И именно поэтому этот эпизод стоит больше внимания, чем выглядит", – отметил аналитик.

Он заключает, вывод прост и неприятен для тех, кто привык мерить мир симпатиями. Нам не нужны друзья – нам нужны поставщики, и покупать нужно мощности, а не лояльность. Это означает три вещи: платить живыми деньгами и вовремя, держать минимум два независимых канала на каждую критическую позицию, и не тратить ресурс на оскорбления из-за социологических рейтингов приверженности России в чужих странах. Сербские снаряды не становятся хуже того, что семьдесят процентов сербов симпатизируют Кремлю. А болгарская помощь не стала надежнее того, что Болгария – наш союзник по НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало — Вучич сделал тревожный прогноз о войне в Украине.