Почему визит Зеленского в Сербию больше, чем важный: что за ним стоит

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Кравцев Сергей
Седьмого августа Зеленский впервые в истории прилетел в Белград. В протоколе – меморандум о ветеринарии и безопасности пищевых продуктов. В содержании – снаряды. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Владимир Зеленский и Александар Вучич. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России и не собирается. Учитель был на московском параде. Социологи фиксируют, что около семидесяти процентов сербов относятся к России тепло. По привычной шкале "свой – чужой" это страна, в которую украинскому президенту ехать неудобно. Он уехал. Потому что сербские заводы годами закрывают ощутимую часть нашей потребности в снарядах советских калибров. Не напрямую: Белград официально не продает оружие ни Украине, ни России.
По словам эксперта, Вучич сам объяснил механику в интервью Financial Times с обезоруживающей откровенностью – мы экспортируем боеприпасы, мы не можем поставлять их Украине или России, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что покупатели делают с товаром дальше – юридически уже не сербское дело. По оценкам, только к середине 2024 года по этому маршруту до Украины дошло оружия и боеприпасов примерно на восемьсот миллионов евро.
Он отмечает, что две страны, два зеркальных результата. Формально дружеская и союзническая останавливается. Формально пророссийский поставляет. Симпатии обществ здесь вообще не при чем – работают интересы конкретных правительств и конкретных отраслей.
Он заключает, вывод прост и неприятен для тех, кто привык мерить мир симпатиями. Нам не нужны друзья – нам нужны поставщики, и покупать нужно мощности, а не лояльность. Это означает три вещи: платить живыми деньгами и вовремя, держать минимум два независимых канала на каждую критическую позицию, и не тратить ресурс на оскорбления из-за социологических рейтингов приверженности России в чужих странах. Сербские снаряды не становятся хуже того, что семьдесят процентов сербов симпатизируют Кремлю. А болгарская помощь не стала надежнее того, что Болгария – наш союзник по НАТО.
Также издание "Комментарии" сообщало — Вучич сделал тревожный прогноз о войне в Украине.