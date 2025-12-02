Чому візит Макрона до Пекіну може стати знаковим: чи допоможе Сі із закінчення війни

Важливо зараз спостерігати за тим, що буде відбуватися навколо візиту президента Франції Еммануеля Макрона до КНР. Адже візит Макрона відбувається у момент, коли в Європі немає єдиної позиції щодо Китаю. Париж традиційно намагається балансувати: з одного боку, попереджає про "надмірну залежність" ЄС від китайських технологій і виробництва, з іншого – прагне використовувати власну дипломатичну вагу для просування переговорів про завершення війни в Україні. Про це розповів Олексій Воронцов, головний редактор інформагенства "УкрПрес інфо" та голова правління агентства журналістських розслідувань "Сила України".

Макрон і Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, Макрон виглядає як лідер, який хоче використати китайський канал комунікації для впливу на Кремль. Питання в тому, наскільки Сі готовий не просто слухати, а й діяти.

"Чи справді Китай має інструменти тиску на Росію? Так, але Пекін застосовує їх вибірково. Після 2022 року Росія стала для Китаю значно важливішим постачальником енергоносіїв, і водночас значно більш залежною від китайського імпорту технологій. Торгівля між країнами перебила історичні рекорди: Пекін фактично став економічним "безпечним тилом" для Москви. Це створює доволі реальний, хоч і не абсолютний, китайський важіль впливу", – зазначив експерт.

За його словами, є низка важелів, які може задіяти Пекін для тиску на Москву.

Економічний важіль. Китай може знизити закупівлі російської нафти або вимагати меншої ціни. Це вдарить по російському бюджету сильніше, ніж санкції Заходу. Проте такий крок буде коштувати і самому Китаю — енергетика чутлива сфера.

Технологічний важіль. Китайські компанії постачають Росії обладнання для промисловості, електроніку й компоненти, які Москва не може отримати в Європі. Обмеження таких поставок створить Росії серйозні проблеми.

Дипломатичний важіль. Підтримка Китаю на міжнародних майданчиках, від ООН до БРІКС, важлива для Кремля. Китай може "збільшити дистанцію" або, навпаки, посилити підтримку.

"Але питання не у тому, чи може Китай, а у тому, чи хоче він справді застосовувати ці важелі для примусу Росії припинити війну", – зазначає Олексій Воронцов.

