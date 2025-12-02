Почему визит Макрона в Пекин может стать знаковым: поможет ли Си с окончания войны

Важно сейчас наблюдать за тем, что будет проходить вокруг визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР. Ведь визит Макрона происходит в момент, когда в Европе нет единой позиции по отношению к Китаю. Париж традиционно пытается балансировать: с одной стороны, предупреждает о "чрезмерной зависимости" ЕС от китайских технологий и производства, с другой – стремится использовать свой дипломатический вес для продвижения переговоров о завершении войны в Украине. Об этом рассказал Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины".

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что Макрон выглядит как лидер, который хочет использовать китайский канал коммуникации для влияния на Кремль. Вопрос в том, насколько Си готов не просто слушать, но и поступать.

"Действительно ли Китай имеет инструменты давления на Россию? Да, но Пекин применяет их избирательно. После 2022 года Россия стала для Китая более важным поставщиком энергоносителей и в то же время значительно более зависима от китайского импорта технологий. Торговля между странами прервала исторические рекорды: Пекин фактически стал экономическим "безопасным тылом" для Москвы. Это создает достаточно реальный, хоть и не абсолютный, китайский рычаг влияния", – отметил эксперт.

По его словам, есть ряд рычагов, которые может задействовать Пекин для давления на Москву.

Экономический рычаг. Китай может снизить закупки российской нефти или потребовать меньшей цены. Это ударит по российскому бюджету сильнее санкций Запада. Однако такой шаг будет стоить и самому Китаю — энергетика – чувствительная сфера.

Технологический рычаг. Китайские компании поставляют России оборудование для промышленности, электронику и компоненты, которые Москва не может получить в Европе. Ограничение таких поставок создаст России серьезные проблемы.

Дипломатический рычаг. Поддержка Китая на международных площадках, от ООН до БРИКС, важна для Кремля. Китай может "увеличить дистанцию" или, напротив, усилить поддержку.

"Но вопрос не в том, может ли Китай, а в том, хочет ли он действительно применять эти рычаги для принуждения России прекратить войну", – отмечает Алексей Воронцов.

