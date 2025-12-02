Почему визит Макрона в Пекин может стать знаковым: поможет ли Си с окончания войны

Рубрики
Кравцев Сергей
Важно сейчас наблюдать за тем, что будет проходить вокруг визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР. Ведь визит Макрона происходит в момент, когда в Европе нет единой позиции по отношению к Китаю. Париж традиционно пытается балансировать: с одной стороны, предупреждает о "чрезмерной зависимости" ЕС от китайских технологий и производства, с другой – стремится использовать свой дипломатический вес для продвижения переговоров о завершении войны в Украине. Об этом рассказал Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины".
Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что Макрон выглядит как лидер, который хочет использовать китайский канал коммуникации для влияния на Кремль. Вопрос в том, насколько Си готов не просто слушать, но и поступать.
По его словам, есть ряд рычагов, которые может задействовать Пекин для давления на Москву.
Экономический рычаг. Китай может снизить закупки российской нефти или потребовать меньшей цены. Это ударит по российскому бюджету сильнее санкций Запада. Однако такой шаг будет стоить и самому Китаю — энергетика – чувствительная сфера.
Технологический рычаг. Китайские компании поставляют России оборудование для промышленности, электронику и компоненты, которые Москва не может получить в Европе. Ограничение таких поставок создаст России серьезные проблемы.
Дипломатический рычаг. Поддержка Китая на международных площадках, от ООН до БРИКС, важна для Кремля. Китай может "увеличить дистанцию" или, напротив, усилить поддержку.
