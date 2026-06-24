Чому в Європі масово скасовують поїзди: що відбувається

Велика Британія зіткнулася з новою хвилею екстремальної спеки, яка вже почала серйозно впливати на роботу транспортної системи. Залізничні компанії скасовують рейси та вводять обмеження швидкості, намагаючись уникнути аварій та технічних збоїв на тлі рекордно високих температур.

Спека у Європі. Фото: із відкритих джерел

Метеорологічна служба країни оголосила червоний рівень небезпеки для низки регіонів Англії та Уельсу. За прогнозами синоптиків, найближчими днями температура повітря в окремих районах може досягти позначки 40 градусів за Цельсієм.

На цьому фоні компанія Network Rail попередила про масштабні перебої у поїздах. Основна проблема пов'язана з тим, що сильна спека може призвести до деформації рейок та провисання ліній електропостачання. Щоб зменшити ризики, перевізники змушені суттєво обмежувати швидкість руху складів.

Пасажирам рекомендували наскільки можна відмовитися від необов'язкових поїздок. Тим, хто все ж таки змушений вирушати в дорогу, радять подорожувати вранці, до настання пікових температур, а також мати при собі достатній запас питної води.

Залізничні оператори пішли назустріч клієнтам та дозволили використати вже придбані квитки пізніше – у періоди, коли спека ослабне. Крім того, пасажири можуть відмовитися від поїздки та отримати повну компенсацію вартості квитка без додаткових зборів.

Ситуація ускладнюється тим, що електронні сервіси не завжди встигають оновлювати інформацію про скасування. Через постійні зміни розкладу онлайн-планувальники маршрутів можуть відображати застарілі дані.

За даними моніторингових сервісів, вже вранці 24 червня понад 11% залізничних рейсів у країні було скасовано або затримано більш ніж на 30 хвилин. Для порівняння: ще тиждень тому цей показник становив менше ніж 5%.

Експерти попереджають, що нинішня спека стала черговим випробуванням для британської інфраструктури і знову порушила питання про готовність транспортної системи до наслідків кліматичних змін.

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