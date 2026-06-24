Почему в Европе массово отменяют поезда: что происходит

Великобритания столкнулась с новой волной экстремальной жары, которая уже начала серьезно влиять на работу транспортной системы. Железнодорожные компании отменяют рейсы и вводят ограничения скорости, пытаясь избежать аварий и технических сбоев на фоне рекордно высоких температур.

Жара в Европе. Фото: из открытых источников

Метеорологическая служба страны объявила красный уровень опасности для ряда регионов Англии и Уэльса. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в отдельных районах может достичь отметки +40 градусов по Цельсию.

На этом фоне компания Network Rail предупредила о масштабных перебоях в движении поездов. Основная проблема связана с тем, что сильная жара может привести к деформации рельсов и провисанию линий электроснабжения. Чтобы снизить риски, перевозчики вынуждены существенно ограничивать скорость движения составов.

Пассажирам рекомендовали по возможности отказаться от необязательных поездок. Тем, кто все же вынужден отправляться в путь, советуют путешествовать в утренние часы, до наступления пиковых температур, а также иметь при себе достаточный запас питьевой воды.

Железнодорожные операторы пошли навстречу клиентам и разрешили использовать уже приобретенные билеты позже – в периоды, когда жара ослабнет. Кроме того, пассажиры могут отказаться от поездки и получить полную компенсацию стоимости билета без дополнительных сборов.

Ситуация осложняется тем, что электронные сервисы не всегда успевают обновлять информацию об отменах. Из-за постоянных изменений расписания онлайн-планировщики маршрутов могут отображать устаревшие данные.

Согласно данным мониторинговых сервисов, уже утром 24 июня более 11% железнодорожных рейсов в стране были отменены либо задержаны более чем на 30 минут. Для сравнения: еще неделю назад этот показатель составлял менее 5%.

Эксперты предупреждают, что нынешняя жара стала очередным испытанием для британской инфраструктуры и вновь подняла вопрос о готовности транспортной системы к последствиям климатических изменений.

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