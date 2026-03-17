Чому Україна виграє: Зеленський зробив інтригуючу заяву про переговори Нетаньяху

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер заявив в інтерв'ю The Jerusalem Post.

Володимир Зеленський наголосив на процесі удосконалення іранських дронів, який відбувався під час війни Росії проти України. Наразі, за словами Зеленського, ці безпілотники атакують і країни Близького Сходу.

За словами українського президента, у цьому сенсі Україна має "величезний обсяг знань, здобутих на полі бою".

На питання про можливі переговори з Нетаньяху Зеленський сказав, що ізраїльська сторона сама ініціювала можливу розмову з Києвом. Зеленський підтвердив, що готовий до нього.

"У нього (Нетаньяху – ред.) є те, що потрібно мені, а у мене є те, що потрібно йому. Тож я готовий до цього діалогу", – висловився український лідер.

Також видання "Коментарі" повідомляло – голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включаючи безпілотники, робить українську територію "законною метою" для ракетних ударів Тегерана.