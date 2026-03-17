Почему Украина выиграет: Зеленский сделал интригующее заявление о переговорах Нетаньяху

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью The Jerusalem Post.

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский подчеркнул процесс усовершенствования иранских дронов, который происходил во время войны России против Украины. Теперь, по словам Зеленского, эти беспилотники атакуют и страны Ближнего Востока.

По словам украинского президента, в этом смысле Украина имеет "огромный объем знаний, полученных на поле боя".

На вопрос о возможных переговорах с Нетаньяху Зеленский сказал, что израильская сторона сама инициировала возможный разговор с Киевом. Зеленский подтвердил, что готов к нему.

"У него (Нетаньяху – ред.) есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Так что я готов к этому диалогу", – высказался украинский лидер.

